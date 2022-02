Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 per la settimana dal 14 al 18 febbraio riportano diverse novità per i protagonisti e al centro dell'attenzione ci sarà la famiglia Colombo. Ezio, infatti, dopo aver assistito alla falsa dichiarazione di Veronica a Gloria andrà via di casa e la sua compagna annullerà le nozze. Gloria, invece, sarà sempre più vicina a sua marito. Salvatore sarà pronto per la proposta di matrimonio ad Anna, mentre Agnese scoprirà che Rocco è innamorato di un'altra donna. Occhi puntati anche sui Guarnieri che dovranno affrontare una nuova difficoltà: Fiorenza, infatti, metterà le mani sulla lettera di Umberto in merito alla sparizione di Achille.

A casa Colombo salteranno le nozze, Gemma si sentirà in colpa

Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6 fino al 18 febbraio vedranno protagonista Ezio che dopo la falsa dichiarazione di Veronica a Gloria deciderà di andare via di casa. Veronica, invece, affronterà Gloria ed Ezio ritornerà a vivere con la sua compagna, ma annuncerà di rimandare le nozze e questo spingerà Gemma a volersi prendere le sue responsabilità, ma sua madre la fermerà. La signora Zanatta sarà determinata a ricucire il rapporto con il signor Colombo e per questo farà un gesto inaspettato: annullerà le nozze di sua iniziativa recuperando almeno in parte la stima del suo compagno che tuttavia avrà ancora dei dubbi su di lei.

Nel frattempo, Gloria si troverà a dover assistere una donna in travaglio ed Ezio sarà presente alla nascita che lo riavvicinerà ancora a sua moglie.

Umberto rischierà di essere ricattato da Dante e Fiorenza: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 dal 14 al 18 febbraio rivelano che la tensione a casa Colombo non passerà inosservata a Stefania che noterà il malessere di Gemma, sempre più provata dall'annullamento delle nozze e decisa a parlare con Ezio.

Ci saranno novità anche per Umberto: l'assenza di Adelaide, infatti, inizierà a far circolare delle voci e Dante e Fiorenza ne approfitteranno per portare avanti i loro piani contro Guarnieri. Flora, invece, sarà sempre più vicina a Umberto, tanto che i due trascorreranno una notte insieme e quando la stilista incontrerà Dante si lascerà scappare un'indiscrezione che potrebbe rivelarsi pericolosa per Adelaide.

Quando Romagnoli saprà che Umberto ha scritto una lettera sulla sparizione di Achille sarà determinato ad impadronirsene per ricattare Guarnieri. A recuperare il documento sarà Fiorenza e la lettera potrebbe rivelarsi molto utile per incastrare Umberto.

Sandro farà una nuova sorpresa a Tina: anticipazioni settimana dal 14 al 18 febbraio

Durante la settimana dal 14 al 18 febbraio, al Paradiso delle signore 6, Sandro proverà a recuperare il rapporto con Tina stringendo un accordo con Brivio per scrivere la canzone del musicarello. Ad aiutare Recalcati ci sarà anche Vittorio che inviterà Tina al Paradiso, ma quando la cantante si recherà al grande magazzino per raggiungerlo troverà Sandro ad aspettarla.

Le novità per la famiglia Amato non finiranno qui, perché Agnese verrà a sapere che Rocco ha perso la testa per un'altra donna, mentre Maria continuerà a non sospettare niente. Salvatore, invece, mostrerà ad Anna la loro futura casa e procederà con la proposta di matrimonio.