Prosegue su Canale 5 la programmazione della Serie TV americana "Beautiful", che viene trasmessa dal lunedì al sabato con orario di inizio fissato alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 7 a sabato 12 febbraio, Quinn si riconcilierà con Eric e la donna ringrazia Shauna. Inoltre Thomas si risveglierà e si vergognerà davanti a Hope per quanto fatto, mentre Steffy ribadirà a Liam di non raccontare a nessuno della loro notte d'amore.

Liam vuole raccontare a Hope che l'ha tradita con Steffy

Nelle puntate di "Beautiful" che saranno mandate in onda dal 7 al 12 febbraio, Liam racconterà a Steffy che Thomas non ha dato nessun bacio a Hope.

Pertanto la sua reazione non è giustificabile, in quanto ha tradito la moglie per un fatto mai accaduto. Intanto lo Spencer sarà propenso a dire come sono andate le cose con la bella Forrester, ma quest'ultima lo spronerà a mantenere il segreto per non rovinare l'equiibrio creato con i rispettivi compagni. Steffy comunque rimanderà ogni discorso fino a quando suo fratello non starà meglio.

Ridge e Steffy dicono a Thomas che è stata Hope a salvargli la vita

Secondo le anticipazioni televisive fino al 12 febbraio, Ridge confiderà a Hope di sperare che dopo l'operazione il figlio possa finalmente tornare ad essere un ragazzo normale. Intanto Finn li informerà che tutto è andato per il verso giusto e si svolgerà una commovente scena, consistente nel fatto che Thomas saluterà Hope dietro la finestra dell'ospedale.

Il dottore sosterrà che le allucinazioni di Thomas sono state provocate dal trauma cranico e che una volta risvegliatosi, la sua vita potrà essere più serena.

Nel frattempo Quinn si recherà da Eric. La donna confesserà subito di avere commesso numerosi sbagli e implorerà il marito di darle un'altra possibilità. Il patriarca Forrester però fermerà subito la Fuller e le porgerà le sue scuse, per averla allontanata dalla sua vita nell'ultimo periodo.

Questa cosa sancirà la riappacificazione tra i due. In tutto questo Steffy e Ridge saranno presenti quando Thomas si risveglierà e la prima persona che cercherà è Hope. I due presenti riveleranno al Forrester che è stata proprio la Logan a soccorrerlo prontamento dopo il suo svenimento.

Quinn ringrazia Shauna per averla aiutata a riconciliarsi con Eric

In base agli spoiler della prossima settimana, le condizioni di Thomas volgeranno ormai verso un netto miglioramento. Intanto Quinn chiederà a Shauna di vedersi. La Fulton temerà la reazione della donna, ma successivamente sarà contenta quando l'amica la ringrazierà per avere intercesso con Eric, permettendole di riconciliarsi con il marito.

Inoltre Thomas e Hope si ritroveranno insieme nella stanza dell'ospedale e sarà in quel momento che al giovane verranno dei ricordi e proverà vergogna per quanto fatto. Infine Steffy non sarà d'accordo con Liam, che ha intenzione di rivelare la notte di passione a Hope. Secondo la Forrester, nonostante il forte sentimento tra i due, entrambi dovranno proseguire con le loro relazioni.