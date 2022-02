Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 e si avvicina anche il finale di questa sesta stagione che sta ottenendo degli ottimi risultati dal punto di vista degli ascolti pomeridiani.

Le anticipazioni legate alla messa in onda delle prossime puntate di questa stagione, rivelano che ci sarà spazio per le vicende della contessa Adelaide che, in questo momento ha fatto perdere le sue tracce, sparendo nel nulla. Spazio anche alle vicende sentimentali di Vittorio Conti che, nel corso delle prossime settimane, potrebbe ritrovare sua moglie Marta.

Adelaide sparisce nel nulla: anticipazioni Il Paradiso 6 del 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 di questo 2022, rivelano che ci sarà spazio per le tormentate avventure della contessa Adelaide, uscita di scena in questo periodo, facendo perdere le sue tracce.

Durante le puntate del mese di febbraio, infatti, Adelaide non sarà presente nel cast della soap opera pomeridiana di Rai 1.

Un addio che desterà non poche preoccupazioni, soprattutto nel cuore di Umberto Guarnieri che sarà a dir poco in ansia per le sorti della contessa.

La donna, infatti, questa volta ha scelto di fare di testa sua e ha fatto perdere le sue tracce senza dare notizie neppure al suo fidato Umberto.

Ecco cosa succederà nel finale de Il Paradiso 6 alla contessa Adelaide

Ma che fine ha fatto Adelaide e cosa succederà nel finale di stagione de Il Paradiso 6? Stando a quanto apprende Blasting News, il ritorno in scena della contessa Adelaide è previsto a partire da metà marzo, quando rimetterà di nuovo piede in città dopo questa fuga volontaria.

L'attrice Vanessa Gravina, infatti, ha dovuto lasciare per un po' di tempo il cast della soap opera pomeridiana di Rai 1 per dedicarsi a uno spettacolo teatrale che la vedrà protagonista, motivo per il quale non ha potuto girare tutte le puntate di questa sesta stagione.

Adelaide, però, tornerà a essere presente nel finale di stagione di questa appassionante stagione e riserverà nuovi clamorosi colpi di scena che non deluderanno le aspettative dei fan.

Vittorio potrebbe ritrovare Marta: anticipazioni Il Paradiso 6 finale

Occhi puntati anche sulle vicende di Vittorio Conti che, in vista del finale de Il Paradiso delle signore 6, potrebbe ritrovarsi a fare i conti con un ritorno del tutto inaspettato.

Trattasi di sua moglie Marta Guarnieri, la quale stando a quanto apprende Blasting News, potrebbe ricomparire in città proprio in vista del gran finale di questa sesta stagione della soap opera.

Non si esclude, infatti, che Marta possa rimettere piede in città per far chiarezza sulla sua situazione sentimentale, dato che si ritrova divisa tra Dante e suo marito Vittorio.

E, il possibile ritorno di Marta nel finale de Il Paradiso 6, potrebbe essere anche di buon auspicio per la settima stagione della soap, già confermata dalla Rai nella stagione tv 2022/2023.