Nelle prossime puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 dal 7 all'11 febbraio, verrà presentato agli spettatori il personaggio di Corrado Martucci. Il ragazzo si recherà al San Filippo, lamentando dei forti crampi addominali che non gli danno pace, e qui noterà con stupore che la sua amica Rossella lavora proprio in quell'ospedale. La dottoressa Graziani si occuperà personalmente del caso, purtroppo però la diagnosi rivelerà il peggiore degli scenari possibili.

Un posto al sole, anticipazioni dal 7 all'11 febbraio: Rossella incontra un ex compagno di scuola

Rossella (Giorgia Gianetiempo) avrà serie difficoltà ad accettare che Riccardo sia partito per Bolzano, presto però tali pensieri passeranno in secondo piano. La giovane dottoressa si troverà, infatti, dinanzi ad un caso clinico molto complesso e delicato, che la sconvolgerà a livello personale. Al San Filippo, si presenterà Corrado Martucci (Alessandro Orrei), un suo ex compagno di scuola dal carattere esuberante. Il giovane sarà felice di rincontrare la "secchiona" che gli passava tutti i compiti ma, superati i convenevoli, svelerà il motivo della sua presenza in ospedale. Il ragazzo lamenta, da tempo, dei terribili dolori addominali e si è così deciso a farsi visitare.

Ross si occuperà personalmente del suo amico ma, una volta ottenuta la diagnosi, scoprirà qualcosa di terribile.

Un posto al sole, trame 7-11 febbraio: Corrado ha un tumore al pancreas

Le anticipazioni rivelano che Corrado ha un tumore al pancreas molto aggressivo e inoperabile. Rossella, adesso, dovrà dare questa tremenda notizia al suo amico, ma come potrebbe fare?

La giovane dottoressa verrà investita da una crisi esistenziale e professionale, come si fa ad accettare che un ragazzo così giovane e pieno di vita debba affrontare tale aspettativa? E come potrà mia dirgli la verità? Ross si sentirà crollare il mondo addosso, e inizierà a dubitare di se stessa e del suo ruolo come medico, ma sarà proprio in quel momento che arriverà Riccardo (Mauro Racanati) dalla stazione.

Un posto al sole, puntate dal 7 all'11 febbraio: Riccardo non riesce a separarsi da sua moglie

Riccardo non porterà buone notizie, l'uomo ha provato a convincere Virginia (Desirée Noferini) ad accettare una separazione consensuale, ma evidentemente con scarsi risultati. Tutto ciò andrà però in secondo piano, perché, adesso, c'è da pensare a Corrado. Crovi proverà a scuotere Ross e, in effetti, la giovane dottoressa troverà la forza per reagire. Per quanto non ci sia un vero e proprio lieto fine, Rossella troverà nuovi stimoli per portare avanti la sua professione e, soprattutto, riuscirà a infondere al giovane paziente la forza per reagire e lottare contro il terribile male.