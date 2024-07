Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda dal 15 al 19 luglio rivelano che Ornella andrà in pensione e partirà per Barcellona. Un annuncio che potrebbe corrispondere ad un addio (momentaneo, ndr) di personaggio, rimettendo così in discussione i giochi per la nomina del nuovo primario, per la quale lei era la candidata principale.

Nel frattempo Rosa e Manuel dovranno affrontare le angherie di Luisa e suo figlio, mentre Guido e Mariella saranno costretti a parlare di un argomento troppo a lungo rimandato. Infine Roberto vedrà nell'acquisto delle quote di Radio Golfo 99 un'opportunità, ma dovrà fare i conti con la diffidenza di Chiara e Filippo.

Ornella va in pensione

Ornella risolverà in modo brillante un delicato caso medico, mettendo in mostra tutta la sua esperienza e competenza. Nonostante il momento di gloria, la donna non cambierà idea in merito al suo pensionamento.

Successivamente vedremo i festeggiamenti per l'ultimo giorno di lavoro della dottoressa al San Filippo. Un'immagine promozionale mostra la Bruni circondata dalle sue colleghe che la festeggiano. Inoltre Raffaele le farà una sorpresa che potrebbe essere legata alla sua partenza per Barcellona.

Ornella si appresterà quindi a lasciare Napoli per la Spagna per andare a trovare Patrizio. Resta da capire solo se suo marito la seguirà. Attenzione anche a Renato, che potrebbe rovinare la festa con una richiesta inaspettata.

Chi sarà il nuovo primario?

Dopo l'ultimo discorso di Ornella, che si era detta pronta a fare un passo indietro per aiutare l'ospedale, la sua nomina come primario sembrava cosa fatta. Tuttavia, le cose non andranno così. Le anticipazioni confermano infatti che la dottoressa Bruni andrà in pensione e festeggerà il suo ultimo giorno di lavoro.

Questa notizia rimette tutto in discussione e aumentano così le possibilità di vedere Riccardo Crovi come nuovo primario. Se così non fosse potrebbe apparire un nuovo personaggio a ricoprire quel ruolo. È più difficile ma non impossibile l'arrivo di Virginia, mentre risulta praticamente esclusa l'ipotesi Rossella, data la sua giovanissima età.

Il resto delle trame dal 15 al 19 luglio: torna Chiara, Claudia debutta con un nuovo spettacolo

Chiara rientrerà a Napoli per cedere le quote di Radio Golfo 99. Ferri intravederà in questa occasione un ottimo affare e farà la sua proposta alla ragazza. Roberto dovrà però superare la diffidenza della giovane imprenditrice e la riluttanza di Filippo a tornare a lavorare per suo padre.

Claudia sarà emozionatissima per il suo debutto teatrale, mentre Guido le fornirà tutto il suo sostegno. Il giorno della prima, Mariella deciderà di non presentarsi allo spettacolo, ma Guido, preso com'è dalla sua pupilla, non se ne accorgerà. L'incidente apparentemente banale offrirà ai due l'occasione per affrontare seriamente il discorso legato al loro rapporto.

Manuel verrà bullizzato nuovamente da Pasquale, mentre Rosa avrà il suo bel daffare con Luisa, la madre del ragazzo. Picariello cercherà di seguire i saggi consigli di don Antoine e di cercare il dialogo tuttavia dovrà fare i conti con le malelingue che vedranno con sospetto il rapporto tra Rosa e il parroco.