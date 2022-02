Le storie legate al più importante magazzino milanese degli anni sessanta, continuano a emozionare molti fan che ultimamente sono sconfortati per la possibile sospensione della soap. È da qualche giorno infatti che circolano notizie che vedrebbero Il Paradiso delle Signore prossimo alla chiusura. A rompere il silenzio è stato l'attore Pietro Masotti che attraverso i social ha smentito tale notizia, spiegando qual è la verità: "Non sono notizie ufficiali, godetevi questi ultimi episodi, poi chissà".

Il Paradiso e finirà con la sesta stagione? Masotti rivela: 'Non dategli credito'

La possibile interruzione della soap Il Paradiso delle Signore, ha gettato nello sconforto i telespettatori di Ra1 che da anni seguono le appassionanti vicende del più importante atelier milanese.

Dopo il caos scoppiato sui social, l'attore Pietro Masotti ha voluto far chiarezza circa le notizie recentemente diffuse. Attraverso il suo profilo Instagram, il personaggio di Marcello Barbieri ha risposto a tutti quei fan che continuano a chiedergli se abbandonerà la soap: "No ragazzi non sono notizie ufficiali quindi non le leggete".

Le parole rassicuranti di Masotti hanno confermato che la soap de Il Paradiso delle Signore non verrà sospesa e non si avvierà alla chiusura. I recenti aggiornamenti, circa la chiusura della fiction, fanno riferimento alla fine delle riprese della sesta stagione. Gli attori infatti hanno annunciato tramite i loro profili social la chiusura del set. Tuttavia attraverso una storia Instagram, il volto di Marcello Barbieri, ha consigliato ai fan: "Godetevi queste ultime puntate e poi domani chissà".

Il Paradiso delle Signore, Stefania vicina alla verità su Gloria

Le trame de Il Paradiso delle Signore, prossimamente in onda sui teleschermi Rai1, rivelano che Stefania sarà vicina alla verità sulla madre. Oltre alla zia Ernesta, adesso anche Veronica e Gemma sanno che la signorina Moreau è la madre di Stefania. Stando alle anticipazioni da poco diffuse, sembrerebbe che questa verità verrà presto a galla e che i castelli di bugie raccontati dal signor Colombo avranno una svolta.

Sebbene non si sanno ancora le modalità in cui la giovane Venere apprenderà che sua madre è viva, gli spoiler rivelano che non mancheranno i colpi di scena. Marco infatti ha recentemente rivelato a Stefania che Gemma si p recata in biblioteca per fare alcune ricerche. Lo strano comportamento della cavallerizza farà insospettire la figlia di Ezio che potrebbe decidere di indagare e scoprire così che il documento ritirato dalla sorellastra contiene qualcosa di sconvolgente sul passato della madre.