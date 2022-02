Aggiornamento per i fan di Doc2-Nelle tue mani: la fiction di punta della stagione invernale di Raiuno con protagonista Luca Argentero non andrà in onda stasera 24 febbraio. L'atteso appuntamento del giovedì con tutto il cast che anima le corsie del reparto di medicina generale salterà per motivi tristissimi. La situazione tra Russia e Ucraina purtroppo è precipitata questa mattina per cui il palinsesto è stato modificato per dare spazio ad uno Speciale del Tg1 dedicato alla delicata questione.

Cambio di palinsesto a Raiuno

Cambio di programmazione per la prima rete della Rai: il sesto appuntamento con Doc2-Nelle tue mani, previsto per giovedì 24 febbraio, è stato cancellato all'ultimo minuto in seguito all'attacco della Russia nei confronti dell'Ucraina.

Sarà uno speciale del telegiornale a prendere il posto della serie per poter aggiornare i telespettatori sulla questione e seguire di conseguenza in diretta gli ultimi avvenimenti.

Erano previsti per oggi gli episodi dal titolo 'Ragioni e conseguenze' e 'Gold standard' che, a questo punto, slitteranno, salvo nuovi cambiamenti, a giovedì prossimo, 3 marzo. Al ritmo di due episodi alla volta, per un totale di 16 puntate, la seconda stagione di Doc si sarebbe dovuta concludere il prossimo 10 marzo ma a questo punto si aprono due scenari. O la fine della serie sarà posticipata al 17 marzo oppure, poiché vi sono tante fiction in programma per la primavera, la Rai deciderà di regalare ai telespettatori un doppio appuntamento settimanale con la fiction per concludere nei tempi previsti.

Le appassionanti vicende di Doc2

Quel che è chiaro è che la fiction sta appassionando moltissimo il pubblico che segue anche sui social tutti gli avvenimenti dei dottori che si occupano dei loro pazienti ma che, allo stesso tempo, devono risolvere i problemi della loro vita privata. La storia che ruota intono alla figura di Andrea Fanti, alias Luca Argentero, dona ai fan molti punti di riflessione, anche grazie a tutti gli altri protagonisti che con le loro storie arricchiscono la storyline.

La notizia del cambio di programmazione non è stata accolta bene dal popolo social che ha commentato con disappunto, ma è chiaro che la situazione è ben più grave di ogni lamentela. Nella speranza che tutto possa risolversi in pochissimo tempo, non resta che pazientare ancora un po' di tempo prima di vedere Andrea, Giulia, Gabriel e tutti gli altri volti di Doc animare nuovamente i giovedì sera. Chissà se i telespettatori finalmente scopriranno se Fanti riuscirà ad ottenere il suo posto da primario tenendo nascosto il segreto sulla morte di Lorenzo Lazzarini, ossia Gianmarco Saurino.