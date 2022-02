Il Paradiso delle signore 6 continua con nuove storie e secondo le anticipazioni della puntata che andrà in onda giovedì 3 marzo 2022, Anna prenderà coraggio e parlerà a Salvatore dei problemi che sua figlia ha con il trasferimento. Maria, invece, sarà inconsolabile nonostante gli sforzi che Irene e Dora faranno per farla reagire, e scriverà una lettera a Rocco, mentre Stefania inizierà a dubitare dell'autenticità del rapporto tra Ezio e Veronica, soprattutto dopo aver parlato con Marco. Ci sarà spazio anche per Umberto che parlerà con Vittorio della cessione delle quote del Paradiso e il dottor Conti reagirà male: Guarnieri parlerà con Flora e deciderà di fare una mossa.

Maria disperata per il tradimento di Rocco

Il Paradiso delle Signore 6 andrà in onda con una nuova puntata giovedì 3 marzo e le anticipazioni annunciano momenti molto difficili per Maria, delusa dal tradimento di Rocco. Irene e Dora faranno di tutto per risollevare il morale della loro amica, ma la signorina Puglisi non farà altro che pensare al suo matrimonio con Rocco, ormai messo irrimediabilmente in discussione. Più tardi, Maria deciderà di affidare alla penna le sue sofferenze e scriverà una lettera al suo fidanzato. Nel frattempo, Anna prenderà coraggio e affronterà Salvatore rivelandogli che Irene non sarebbe affatto felice di trasferirsi a Milano.

Stefania capirà che tra Ezio e Veronica qualcosa non va: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di giovedì 3 marzo rivelano che i riflettori saranno puntati anche su Stefania che inizierà a nutrire dei dubbi sulla sincerità del rapporto tra Ezio e Veronica. Come se non bastasse, Marco metterà una pulce nell'orecchio della figlia di Gloria che sarà turbata dalle parole del giornalista.

Umberto, invece, dovrà affrontare Vittorio e dirgli almeno in parte la verità sulla vendita delle quote che riguardano il grande magazzino.

Vittorio determinato a salvare il suo grande magazzino

Durante la puntata di giovedì 3 marzo 2022, al Paradiso delle signore 6 ci sarà un confronto tra Umberto e Vittorio sulla vendita delle quote a Dante.

Il dottor Conti non prenderà affatto bene questa novità, soprattutto perché il compratore è l'uomo che ha distrutto il suo matrimonio e l'idea di lavorare fianco a fianco con lui non lo farà sentire a suo agio. Vittorio si dichiarerà pronto a tutto pur di salvare la sua creatura dalle mani di Romagnoli e Guarnieri non sarà affatto indifferente alla reazione di suo genero. Umberto parlerà con Flora della tenacia di Conti e poi deciderà di fare una mossa per tentare di risolvere la situazione.