Continuano ad entusiasmare le storie legate al più importante magazzino di moda milanese. Stando alle anticipazioni da poco diffuse, sembra che la famiglia Amato continuerà ad essere al centro delle trame dei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore. Protagonista di alcuni cambiamenti sarà Agnese: la sarta deciderà di lasciare Milano in seguito ad una brutta novità su Rocco, appresa dal suo amato Armando. Sarà lì che i telespettatori scopriranno se il matrimonio tra Maria e il giovane Amato rischierà di saltare oppure no. Cosa avrà in mente Rocco?.

Spoiler Il Paradiso delle Signore, Agnese va da Rocco per un confronto

Importanti novità riguarderanno la famiglia Amato, al centro delle trame nei prossimi appuntamenti della soap di Rai 1. Le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda nei prossimi mesi, rivelano che Agnese prenderà un importante decisione in seguito ad una notizia ricevuta dal signor Ferraris. Stando agli spoiler, sembrerebbe che il capo magazziniere informerà la sua amata di aver ricevuto una brutta novità sul nipote Rocco. Da poco trasferitosi a Roma per approfondire la sua passione per il ciclismo, il giovane Amato dovrà presto convolare a nozze con Maria Puglisi. Dopo aver appreso questa novità sul nipote, Agnese deciderà di partire per Roma per vederci chiaro e chiarire di presenza la questione con Rocco.

Dal loro dialogo si apprenderà se il matrimonio tra Rocco e la giovane sarta sarà in bilico.

Il Paradiso 6, Tina fa fatica a perdonare il marito

Rocco non sarà l'unico componente della famiglia Amato ad avere problemi sentimentali. Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, rivelano che Tina non riuscirà a perdonare Sandro.

La giovane cantante farà fatica a dimenticare di essere stata abbandonata e tradita dal marito, dopo aver appreso della sua malattia, durante la sua permanenza a Londra. Nonostante abbia avuto un flirt con la giovane Amato, sarà Vittorio ad aiutare Recalcati a riconquistare la cantante. La decisione di Conti però verrà scoperta da Tina che non perderà l'occasione di accusare di tradimento il suo amante.

Nel dettaglio la figlia di Agnese e Giuseppe non riuscirà a dimenticare le emozioni provate nei confronti del direttore del magazzino.

Salvatore invece sarà felice di acquistare l'appartamento delle ragazze dopo che il signor Rossi avrà accettato finalmente il compromesso. La notizia però sconvolgerà letteralmente la vita di Anna. La giovane contabile non saprà come gestire la situazione, consapevole di non aver ancora detto tutta la verità sulla paternità della piccola Irene al suo ragazzo.