Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla prima rete Rai e in streaming su RaiPlay. Gli spoiler della fiction daily nostrana per l'episodio n° 104 della sesta stagione raccontano che Veronica (Valentina Bartolo) ha notato che tra Ezio (Massimo Poggio) e Gloria (Lara Komar) c'è stato un riavvicinamento e sarà timorosa a riguardo. La contessa Adelaide (Vanessa Gravina), nel mentre, continuerà a non dare notizie di sé, mentre il matrimonio in programma tra Maria (Chiara Russo) e Rocco (Giancarlo Commare) parrà essere più che mai in bilico.

Fiorenza (Greta Oldoni) e Dante (Luca Bastianello), in ultimo, proporranno a Ferdinando (Fabio Fusco) di entrare in affari con loro. Successivamente Gemma (Gaia Bavaro) penserà di dire la verità a Moreau.

Veronica sarà preoccupata per il riavvicinamento tra Ezio e Gloria

Le trame della soap opera italiana creata da Giannandrea Pecorelli per la puntata di giovedì 10 febbraio anticipano che Veronica, dopo aver notato che tra il compagno Ezio e la capo commessa Gloria c'è stato un riavvicinamento, sarà parecchio preoccupata a riguardo, specialmente in vista delle nozze programmate con Colombo. La contessa Adelaide, intanto, continuerà a non fornire alcuna notizia di sé.

Il matrimonio tra Maria e Rocco parrà essere in bilico

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per l'episodio n° 104 della sesta stagione riportano che a casa Amato giungeranno notizie poco confortanti riguardanti Rocco.

A venire a conoscenza per primo di tali buone nuove sarà Armando (Pietro Genuardi), il quale s'affretterà a mettere al corrente Agnese (Antonella Attili).

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le nozze tra la giovane sarta e Rocco parranno essere più che mai in bilico.

Dante e Fiorenza proporranno una collaborazione lavorativa a Ferdinando

Le trame della soap opera nostrana per la puntata di giovedì 10 febbraio svelano che Fiorenza e Dante inoltreranno una proposta di collaborazione professionale alla new entry del Circolo, ovvero Ferdinando.

Romagnoli e la cugina, però, porranno un vincolo al quale Torrebruna non potrà sottrarsi se vorrà mettersi in affari con loro: anche Ludovica (Giulia Arena) dovrà essere una loro socia.

Gemma, nel mentre, si sentirà ancora profondamente in colpa per aver minacciato Gloria tramite lettera e, come se non bastasse, in casa Colombo aleggerà un'atmosfera particolarmente elettrica che non l'aiuterà affatto ad allentare la tensione.

A tal proposito, nella mente di Zanatta junior balenerà un'idea per uscire da tale impasse. Gemma, infine, coverà il pensiero di svelare a Gloria di essere l'artefice della missiva minatoria ricevuta da quest'ultima.