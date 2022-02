Cambio programmazione per il Grande Fratelli VIP 6. Il reality show condotto da Alfonso Signorini subirà delle modifiche legate alla messa in onda serale su Canale 5.

Per ben due settimane, infatti, salteranno gli appuntamenti con le doppie puntate che vengono trasmesse normalmente di venerdì sera in prima serata su Canale 5. Sia il 4 che l'11 febbraio, infatti, non ci sarà spazio per il GF VIP.

Cambio programmazione per il Grande Fratello Vip: salta il 4 febbraio

Nel dettaglio, il cambio programmazione del Grande Fratello Vip riguarderà la serata del 4 febbraio.

I fan che si collegheranno alle 21.40 su Canale 5 per seguire la nuova puntata in diretta, resteranno profondamente delusi, dato che al suo posto ci sarà spazio per la messa in onda di un film.

Il motivo della cancellazione di questa nuova puntata riguarderà la messa in onda del Festival di Sanremo 2022, di cui il 4 febbraio è in programma la quarta delle cinque serate previste su Rai 1.

Di conseguenza, il GF VIP salterà il doppio appuntamento di questa settimana e sarà in onda direttamente lunedì 7 febbraio, quando ci sarà la proclamazione del primo finalista di questa sesta edizione.

A decretarlo sarà il pubblico da casa attraverso il meccanismo del televoto. Gli spettatori del reality show dovranno scegliere chi mandare in finale tra Katia, Davide, Delia e Manila.

Venerdì 11 febbraio niente GF Vip in prime time: ecco perché

Una puntata decisamente molto attesa dagli spettatori e, anche la prossima settimana, sarà l'unico appuntamento di prima serata con il GF Vip.

Il cambio programmazione per il reality show condotto da Alfonso Signorini, infatti, sarà valido anche per la serata di venerdì 11 febbraio, quando non ci sarà spazio per un'altra puntata serale su Canale 5.

Le anticipazioni legate alla programmazione del Grande Fratello VIP 6 rivelano che l'11 febbraio debutterà la prima stagione di Fosca Innocenti, la nuova serie televisiva con protagonista Vanessa Incontrada.

La fiction erediterà la serata del venerdì proprio dal reality show Mediaset che per la seconda volta consecutiva perderà la doppia puntata settimanale.

Il GF Vip dovrebbe passare di giovedì sera contro Doc 2

L'appuntamento con il GF Vip, infatti, non verrà recuperato in nessuno degli altri giorni della settimana, dato che ben tre serate saranno dominate dalle partite della Coppa Italia, che saranno trasmesse in prime time su Canale 5.

A partire dalla settimana successiva, però, il reality show dovrebbe cambiare giorno di messa in onda e dopo aver lasciato la serata del venerdì nelle mani di Vanessa Incontrada, ecco che dovrebbe approdare nel competitivo giovedì sera, dominato in termini di ascolti dalla fiction Doc - Nelle tue mani 2.