Durante la prossima settimana nella soap opera Il Paradiso delle Signore si festeggerà San Valentino e non mancheranno di certo i colpi di scena. L'appuntamento, come di consueto, sarà su Rai1 alle ore 15:55, dal lunedì al venerdì. Dal 14 al 18 febbraio saranno mandate in onda le puntate numero 106, 107, 108, 109 e 110.

Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni

Dopo la lettera minatoria ricevuta da Gloria, nasceranno dei dissapori tra Ezio e Veronica: il signor Colombo, infatti, non digerirà molto la falsa confessione fatta da Veronica in merito alla lettera e deciderà di andarsene di casa.

A quel punto, allora, Veronica affronterà la madre di Stefania.

Intanto in molti si chiederanno il motivo dell'assenza di Adelaide e verranno diffuse strane voci sul suo conto. Inoltre, Dante e Fiorenza cercheranno di colpire Umberto, mettendo in atto un piano da loro architettato.

Con l'arrivo del giorno di San Valentino, nella puntata del 14 febbraio, al magazzino si renderà omaggio alla festa degli innamorati donando cioccolatini a tutti i clienti. Proprio in questa occasione, Dante farà una bellissima sorpresa a Beatrice e tenterà di stupirla.

Nozze rinviate fra Ezio e Veronica

Nel giorno di San Valentino ci sarà anche un brutto colpo di scena: Ezio tornerà a casa e annuncerà di voler rimandare le nozze con Veronica.

Gemma scoprirà la notizia e sembrerà intenzionata a voler confessare la sua responsabilità nella faccenda della lettera minatoria ricevuta da Gloria. Sarà Veronica stessa a interromperla mentre tenterà di svelare la questione ad Ezio.

Nonostante il suo forte amore per Ezio, Veronica comprenderà perfettamente la situazione e accetterà di annullare le nozze.

Purtroppo, però, il legame risulterà ormai compromesso poiché Ezio non riporrà più la stessa fiducia in Veronica.

Umberto, invece, cercherà di convincere Flora ad accettare l'invito a cena fattole da Dante, in modo tale da scoprire quante più informazioni possibili sulle sue strategie. Purtroppo per lui, però, questo tranello gli si ritorcerà contro.

Intanto, Sandro tenterà nuovamente di riconquistare Tina e, questa volta, cercherà di sorprenderla stringendo accordi con Orlando per poter scrivere una canzone all'interno di un musicarello. A tal proposito, Vittorio convincerà Sandro a conoscere l'attrice che interpreterà il brano da lui scritto. Nel momento in cui la conoscerà, Sandro non avrà un'ottima impressione su di lei.

Il Paradiso delle Signore, avvicinamento tra Gloria ed Ezio

I colpi di scena, ne Il Paradiso delle Signore, non finiscono mai. Infatti, Agnese verrà a conoscenza di una novità e telefonerà immediatamente Armando. Sembra che Rocco abbia perso la testa per un'altra donna e Maria sarà all'oscuro di tutto.

Intanto, mentre Gloria si troverà ad assistere e aiuta una donna in travaglio, incontrerà Ezio per caso, il quale le darà tutto il suo sostegno: la nascita improvvisa di una nuova vita farà avvicinare particolarmente Ezio e Gloria.

Allo stesso tempo, Flora non riuscirà più a negare i suoi sentimenti per Umberto e i due si concederanno una notte di passione. Dopo quel momento, la giovane comincerà ad aprire gli occhi su Guarnieri e scoprirà qualcosa di inimmaginabile.

Mentre tutti sono intenti a cercare Adelaide, Flora incontrerà per caso Dante e si lascerà sfuggire un'indiscrezione pericolosa, infatti la giovane Ravasi rivelerà alcuni dettagli sulla lettera che le aveva scritto Dante, in merito alla possibilità di un coinvolgimento di Adelaide nell'uccisione di Achille Ravasi. Pertanto, Romagnoli avrà un mezzo per poter ricattare Umberto e cercherà, in ogni modo, di appropriarsi del documento per incastrarlo.

Gemma si sente in colpa

Dopo aver ricevuto la notizia della decisione ufficiale del rinvio delle nozze tra Ezio e Veronica, Gemma si sentirà in colpa e sarà sempre più decisa a voler confessare tutto. Stefania capirà che Gemma starà nascondendo qualcosa e cercherà di scoprirlo.

Intanto, Salvo mostrerà la futura casa ad Anna e le farà la fatidica proposta. Infine, Fiorenza riuscirà ad accedere a Villa Guarnieri senza invito per appropriarsi della lettera di Umberto, contenente affermazioni molto pericolose in merito alla morte del padre di Flora.

La settimana si concluderà con una sorpresa: Vittorio inviterà Tina Amato al magazzino, dove ci sarà Sandro ad attenderla.