Beautiful viene trasmesso dal lunedì al sabato alle ore 13:40 su Canale 5 e sulla piattaforma in streaming Mediaset Play Infinity. Gli spoiler della soap opera statunitense da lunedì 21 a sabato 26 febbraio raccontano che Carter penserà a Paris per occupare un posto alla Fondazione Forrester. Thomas, intanto, sarà in convalescenza, nel frattempo Zoe si arrabbierà con Paris per essersi intromessa nella sua vita. Steffy, infine, si sentirà in colpa nei riguardi di Hope per essere stata a letto con Liam, mentre Paris ribadirà a Zoe di aver intenzione di rimanere a Los Angeles e continuare a flirtare con Zende.

Steffy ritarderà a lavoro per trascorrere qualche attimo in più con Finn

Le anticipazioni americane di Beautiful dal 21 al 26 febbraio rivelano che Finn sorprenderà Steffy con un caffè a letto e la giovane Forrester, malgrado si renderà conto di essere in ritardo per il turno lavorativo, preferirà trascorrere qualche attimo in più col medico.

Zoe, Hope e Zende, intanto, si chiederanno che fine abbia fatto Steffy, nel frattempo Carter spiegherà a Ridge la sua necessità di assumere una figura con qualifiche speciali alla Fondazione Forrester.

La scelta dell'avvocato, poco dopo, cadrà su Paris, in quanto la possibile candidata per il posto sta cercando di allargare i propri orizzonti professionali.

Thomas sarà in convalescenza e Zende si offrirà di colmare l'assenza di Forrester junior aiutando nel progetto "Hope for the Future".

Charlie, intanto, entrerà col manichino con le sembianze di Hope recuperato a casa di Thomas e tale scena sconvolgerà la ragazza.

Paris dirà a Zoe di voler continuare a flirtare con Zende

Le trame della soap opera statunitense sino a sabato 26 febbraio riportano che Carter mostrerà a Ridge il curriculum di Paris e Forrester penserà che la ragazza sia la candidata perfetta per la Fondazione.

Zoe, successivamente, si adirerà con Paris per essere arrivata a Los Angeles in maniera inaspettata ed essersi intromessa nella sua vita.

Steffy e Hope, intanto, dialogheranno in merito al successo della collaborazione tra Thomas e Zende su "Hope for the Future". Il loro dialogo, però, ben presto virerà su Thomas e sulle condizioni di salute di quest'ultimo.

Steffy, a quel punto, noterà la compassione di Hope e si sentirà tremendamente in colpa per quella notte di passione trascorsa con Liam.

Carter, poco più tardi, rinfrancherà Paris dicendole che è all'altezza della sfida lavorativa, oltre a essere, al pari di Zoe, un'ottima aggiunta per la Fondazione Forrester.

Paris, però, sarà oltremodo confusa dallo sfogo della sorella e sarà intenzionata a capire il perché di tale rabbia nei suoi confronti. Nel bel mezzo del litigio tra Zoe e Paris arriva Zende.

Zoe, infine, cercherà di placare la tensione, ma Paris ribadirà alla stessa di voler rimanere a Los Angeles e continuare a flirtare con Zende.