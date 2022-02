Diverse novità caratterizzeranno le nuove puntate di Love is in the air in programma dal 14 al 18 febbraio sui teleschermi di Canale 5.

Gli spoiler della soap opera turca narrano che Serkan Bolat (Kerem Bursin) e Eda Yildiz (Hande Ercel) decideranno di diventare marito e moglie. Una cerimonia che porterà anche al riavvicinamento tra l'architetto e suo padre Kemal.

Anticipazioni Love is in the air: puntate 14-18 febbraio

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti le nuove puntate in programma da lunedì 14 a venerdì 18 febbraio in prima visione sui teleschermi italiani annunciano che non mancheranno novità.

In particolare, Aydan (Neslihan Yeldan) proporrà a Kemal di sovvenzionare il progetto del porto turistico di Serkan per cercare di avvicinare padre e figlio. Ben presto l'architetto perderà il controllo quando scoprirà dell'iniziativa della madre in occasione di una cena di famiglia, dove interverrà anche la signora Deniz. Proprio quest'ultima informerà Eda e Serkan dell'adesione di Kemal al progetto.

In seguito, Bolat ventilerà a Melo l'intenzione di chiedere la mano di Eda. Per questo motivo, l'uomo chiederà alla ragazza di mantenere il massimo riservo sulla questione.

Serkan ha intenzione di sposare Eda

Nelle nuove puntate di Love is in the air trasmesse dal 14 al 18 febbraio su Canale 5, Serkan avrà intenzione di non rivelare a nessuno la sua intenzione di sposare Eda.

Purtroppo il suo segreto avrà le ore contate. La voce, infatti, si spargerà a macchia d'olio tra tutti i protagonisti. Per questa ragione, Bolat cercherà di studiare qualsiasi espediente per tenere all'oscuro la madre di Kiraz prima della festa.

L'architetto riuscirà nelle proprie intenzioni e la giovane Yildiz verrà sorpresa da una romantica proposta di matrimonio.

Ovviamente la ragazza dimostrerà di essere felicissima, accettando subito la richiesta del fidanzato.

L'architetto e Kemal sotterrano l'ascia di guerra

In questo modo, Eda e Serkan si accingeranno a diventare marito e moglie, attorniati dagli amici più cari. Alle nozze parteciperà anche la signora Deniz, la quale regalerà ai due sposini una raccolta di biglietti da visita di avvocati divorzisti.

A tal proposito, Kemal approfitterà dell'evento per famigliarizzare con Bolat. Sarà in questo frangente che padre e figlio decideranno di sotterrare l'ascia di guerra e guardare insieme a un futuro felice per il bene della famiglia.