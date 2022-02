Il Paradiso delle Signore 6 tornerà in onda dal 7 all'11 febbraio 2022 con nuove puntate inedite. Le anticipazioni della soap opera pomeridiana di Rai 1 rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Veronica che si ritroverà a dover affrontare sua figlia Gemma per la questione della lettera contro Gloria e si sentirà sempre più affranta.

Spazio poi alle vicende di Dante che intende vendicarsi di Vittorio Conti mentre Agnese deciderà di capire cosa sta accadendo nella vita di suo figlio Rocco.

Veronica sempre più in crisi e affranta: anticipazioni Il Paradiso 7-11 febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 previste nella settimana 7-11 febbraio 2022, rivelano che per Veronica arriverà il momento di parlare con sua figlia Gemma.

La donna, ormai, è convinta e consapevole del fatto che ci sia proprio lo zampino della ragazza dietro quella lettera minatoria che ha scritto e indirizzato a Gloria e cercherà di capire i motivi.

Ebbene, di fronte all'ammissione di Gemma, Veronica si renderà conto che la situazione è decisamente più grave del previsto e si sentirà fortemente affranta.

Il motivo? La donna in primis vuole proteggere sua figlia Gemma da tutta questa situazione e quindi prendersi le responsabilità di questa lettera minatoria contro Gloria, così da evitare che la ragazza possa finire in guai seri.

Veronica rischia di perdere Ezio per sempre

Al tempo stesso, questa lettera, ha finito per avere un effetto del tutto diverso rispetto a quello previsto da Gemma.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino all'11 febbraio 2022, rivelano che Ezio deciderà di stare al fianco di Gloria in questo momento così delicato e quindi tra i due ci sarà un nuovo riavvicinamento che potrebbe avere delle conseguenze inaspettate.

Veronica, infatti, per la prima volta comincerà a temere di perdere per sempre Ezio e quindi di veder sfumare nel vuoto il progetto che avevano fatto insieme di convolare a nozze e unirsi in matrimonio.

Occhi puntati anche sulle vicende di Dante Romagnoli: le trame di queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che il ragazzo apparirà sempre più deciso e spietato a portare avanti un piano di vendetta nei confronti di Vittorio Conti.

Dante vuol vendicarsi di Vittorio Conti: trame Il Paradiso all'11 febbraio

Dante, infatti, dopo aver visto sfumare il tanto discusso contratto e accordo con gli americani, metterà gli occhi addosso sul rinomato magazzino.

Lo scopo di Dante, quindi, sarà quello di impossessarsi del Paradiso e in questo modo sottrarlo a Vittorio Conti e prendersi la sua rivincita nei confronti del marito di Marta.

Un progetto ambizioso e al tempo stesso spietato che potrebbe far ritrovare Conti nei guai. Riuscirà Dante ad avere la meglio? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti con la soap opera.

Spazio poi alle vicende di Rocco: in città arriveranno delle notizie poco rassicuranti sul conto del ragazzo che è partito per Roma per seguire il sogno di diventare un ciclista.

Agnese indaga sulla nuova vita di Rocco: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

A quanto pare, però, Rocco si sarebbe invaghito di un'altra donna al punto che il matrimonio con Maria, che i due avevano annunciato pubblicamente, rischierebbe seriamente di saltare.

Le trame de Il Paradiso delle signore fino all'11 febbraio 2022, rivelano che Agnese deciderà di prendere in mano le redini della situazione e così annuncerà la sua partenza per Roma. La donna vuole scoprire cosa sta succedendo a Rocco e indagare sulla nuova vita del ragazzo.