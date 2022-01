Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022 rivelano che ci saranno un bel po' di novità.

Occhi puntati in primis sull'assenza della contessa, infatti Adelaide scomparirà nel nulla facendo perdere le sue tracce e senza avvertire neppure Umberto. Spazio poi alle vicende di Dante Romagnoli, che intende portare avanti la sua vendetta nei confronti di Vittorio Conti.

Adelaide se ne va, Umberto deluso: anticipazioni Il Paradiso 6 al 4 febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore al 4 febbraio 2022 rivelano che Umberto resterà profondamente deluso e amareggiato nel momento in cui verrà a conoscenza della partenza improvvisa di Adelaide.

Umberto, infatti, scoprirà che la contessa gli ha mentito in merito alla sua partenza e non la prenderà affatto bene, dato che i due sono sempre stati molto complici da questo punto di vista e più volte, anche in passato, si sono ritrovati a condividere delle situazioni analoghe dove avevano potuto contare sull'appoggio a vicenda.

Cosa succederà a questo punto e quale sarà l'evoluzione dei fatti del caso della contessa Adelaide? Tornerà prima o poi a Milano oppure continuerà la sua "latitanza"?

Dante cerca la sua vendetta contro Vittorio Conti

In attesa di scoprirlo, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 della prossima settimana rivelano che Dante porterà avanti la trattativa con Vittorio e Umberto, legata all'accordo con gli americani.

Spinto anche da sua cugina Fiorenza, che gli chiederà di arrivare a un accordo definitivo al più presto, Dante porterà avanti il progetto ma il suo scopo sarà anche un altro.

L'astuto Dante, da quando ha rimesso piede in città, ha come obiettivo quello di vendicarsi del suo rivale in amore Vittorio Conti e di prendersi la sua rivincita sul proprietario del grande magazzino.

Sandro vuole ancora Tina: anticipazioni Il Paradiso 6 al 4 febbraio 2022

Resta da capire, però, qual è l'obiettivo primario di Dante e soprattutto il piano che intende portare avanti per arrivare a compiere questa vendetta nei confronti di Conti.

Spazio poi alle vicende di Sandro: le anticipazioni de Il Paradiso 6 che andranno in onda su Rai 1 fino al prossimo 4 febbraio rivelano che l'uomo riuscirà ad avere un primo confronto con la sua ex Tina.

Dopo un lungo periodo in cui le loro strade si sono interrotte, Tina e Sandro avranno la possibilità di parlarsi faccia a faccia.

Vittorio e Tina in difficoltà dopo il ritorno di Sandro

Sandro, confrontandosi anche con Conti, ammetterà che non ha intenzione di andare via da Milano, almeno fino a quando non sarà riuscito a sistemare le cose con Tina e quindi a fare in modo che tra i due possano tornare di nuovo il sereno e l'armonia di un tempo.

Una missione non facile, dato che in questo periodo in cui sono stati distanti sono successe un bel po' di cose. Tuttavia, almeno in questa fase iniziale, Tina non avrà il coraggio di raccontare a Sandro quando è successo con Vittorio.

I due preferiranno mantenere il segreto anche se, col passare dei giorni, si renderanno conto che l'unica soluzione plausibile sia quella di riuscire ad avere un confronto diretto con Sandro e metterlo al corrente dei fatti.

Nel frattempo gli spoiler de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Sandro Recalcati cercherà di studiare un piano e un modo per riconquistare di nuovo la sua ex e chiederà aiuto anche a mamma Agnese, sperando che possa dargli una serie di consigli e dritte giuste per far sì che Tina torni a fidarsi di nuovo di lui.