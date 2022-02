L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 è confermato nel corso della settimana 7-11 febbraio 2022, con nuove avvincenti puntate in prima visione assoluta. Le anticipazioni della soap opera rivelano che ci sarà spazio per le nuove vicende legate al mistero che ruota intorno al giallo di Achille Ravasi.

Spazio poi alla storia della contessa Adelaide che continuerà a non dare notizie mentre in città ci sarà l'arrivo di un nuovo importante uomo d'affari: Ferdinando Torrebruna.

Le novità sul giallo di Achille Ravasi, Adelaide sparisce: anticipazioni Il Paradiso 7-11 febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 fino all'11 febbraio 2022, rivelano che il mistero legato alla morte di Achille Ravasi continua ad essere uno dei gialli che avvolge villa Guarnieri.

Ogni persona coinvolta in questa vicenda sembra muoversi seguendo una logica ed una strategia tutta sua e, quotidianamente, non mancano sorprese e colpi di scena.

Occhi puntati in primis sul caso della contessa Adelaide, la quale sembra essere sparita nel nulla. La contessa era stata convocata in Questura assieme ad Umberto ma, di lei non si hanno più notizie.

La contessa è scomparsa, ha fatto perdere le sue tracce e soprattutto non ha dato informazione a nessuno su che fine abbia fatto.

Come se non bastasse, Umberto si ritrova in un momento tutt'altro che tranquillo, anche dal punto di vista degli affari.

Umberto preoccupato per le sorti del Paradiso

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che lo sviluppo del progetto con gli americani, richiederà una decisione drastica, l'unica in grado di evitare un disastro che potrebbe segnare per sempre le sorti del grande magazzino.

Ed è proprio in questo clima di confusione generale, che verranno alla ribalta due figure. Trattasi di Flora e Marco: quest'ultimo, infatti, ha in mente di attuare un piano che potrebbe fare uscire i Guarnieri dalle indagini e cercherà di coinvolgere anche la stilista del Paradiso delle signore.

Ma quale sarà l'idea di Marco e qual è questo suo piano che potrebbe coinvolgere anche la figlia dello stesso Achille?

Lo scopriremo nelle prossime puntate della soap opera di Rai 1.

Veronica teme di perdere Ezio: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7-11 febbraio

E poi ancora, le trame delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6 in onda fino all'11 febbraio 2022, rivelano che Vittorio deciderà di aiutare Sandro a riconquistare di nuovo la sua ex Tina. Tuttavia, quando quest'ultima scoprirà come stanno le cose, resterà delusa dall'atteggiamento di Conti.

Occhi puntati anche su Veronica: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che la donna apparirà affranta perché vuole capire il motivo per il quale sua figlia Gemma abbia scritto quella lettera contenente minacce contro Gloria.

Come se non bastasse, poi, Veronica comincerà a temere di perdere per davvero Ezio per colpa di un nuovo avvicinamento con la sua ex Moreau.