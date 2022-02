Quanto guadagnano conduttori e ospiti di Sanremo 2022? Anche quest'anno, si torna a parlare di cachet per i vari protagonisti del Festival, la storica kermesse musicale tornata in onda su Rai 1 dal 1° febbraio, con la prima serata di questa nuova edizione.

Timoniere del 72esimo Festival di Sanremo è Amadeus che, anche quest'anno, veste i panni di direttore artistico dello show musicale Rai. Sul tema compensi e cachet, le cifre oscillerebbero tra 50 mila per gli ospiti ai 500/600 mila euro per il conduttore e direttore artistico.

Compensi Sanremo 2022, ecco le presunte cifre per conduttori e ospiti

Nel dettaglio, per questa terza edizione di fila del festival di Sanremo che viene condotta da Amadeus, il presentatore ha voluto al suo fianco dei volti noti del cinema e della fiction italiana, nelle vesti di co-conduttrici della storica kermesse musicale.

Ad inaugurare la prima serata del Festival è stata Ornella Muti, poi arriveranno Maria Chiara Giannetta, che quest'anno ha sbancato gli ascolti del prime time Rai con la fiction Blanca e ancora, sabato sera, sarà la volta di Sabrina Ferilli.

Ma quanto guadagnano le co-conduttrici di Amadeus per questa esperienza sul palco dell'Ariston? Secondo le indiscrezioni che circolano in rete, il compenso delle cinque partner femminili del conduttori, si aggirerebbe sui 25 mila euro, in linea con i compensi che avrebbero percepito anche negli anni precedenti gli altri co-conduttori.

Ecco quanto guadagnerebbe Amadeus per Sanremo 2022

Per quanto riguarda, invece, il compenso di Amadeus percepito per Sanremo 2022, la situazione sarebbe completamente differente.

Nella duplice veste di presentatore e direttore artistico, Amadeus percepirebbe un compenso che si aggirerebbe tra i 500 e i 600 mila euro.

Un cachet che, anche in questo caso, sarebbe in linea con quelli percepiti da Amadeus per le due conduzioni precedenti dello show musicale di Rai 1, entrambe premiate dagli ascolti e dalla critica musicale.

Capitolo ospiti di questo Festival di Sanremo 2022: al momento si vocifera che i più pagati sarebbero i Maneskin, la band trionfatrice della passata edizione, che ha aperto la prima serata di questa edizione.

Ospiti Sanremo 2022, compensi: ecco quali sarebbero le cifre

Per loro si vocifera di un compenso che sarebbe sugli 80 mila euro anche se, sempre secondo le indiscrezioni, la più pagata potrebbe essere Laura Pausini, che sarà ospite nella seconda serata.

Per Fiorello, così come per Checco Zalone, si parla di un cachet che si aggirerebbe sui 50 mila euro. Lo showman siciliano, però, potrebbe essere ospite in più serate di questa 72esima edizione della kermesse canora.

I cantanti in gara in questo 72esimo Festival di Sanremo, invece, non percepirebbero un compenso netto per la partecipazione, ma solo un rimborso spese che si aggirerebbe sui 48 mila euro.