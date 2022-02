Nel corso dell'esperienza al Grande Fratello Vip 6, Manila Nazzaro ha stretto un bel legame con Soleil Sorge. Le due inquiline sono divenute amiche fin quando non ha effettuato il suo ingresso nella casa più spiata d'Italia Delia Duran. L'ex Miss Italia l'ha accolta e si è avvicinata alla venezuelana mentre l'italo-americana non ha gradito. La conseguenza è stata che la pugliese e la fashion blogger si sono allontanate ed il loro rapporto si è incrinato. Ieri, martedì 1 febbraio 2022, la foggiana si è ritrovata con Alessandro Basciano a parlare dell'amicizia che sembrerebbe essere terminata con Soleil.

Le ragioni di Manila

Manila Nazzaro si è dimostrata molto empatica nei confronti di Delia Duran dal suo ingresso nella casa del GF Vip 6. L'ex Miss Italia è stata tanto vicina alla sofferenza della venezuelana, provando un sentimento di delusione in Soleil Sorge che, di conseguenza, ha deciso di distaccarsi dalla 44enne. In zona piscina, la pugliese ha dichiarato ad Alessandro Basciano: "Non devono essere messe in discussione le mie scelte che non sono frutto di carattere e di istinto". La gieffina ha tentato di spiegare al compagno d'avventura di aver supportato la modella in quanto donna che aveva bisogno di far comprendere la sua verità e ha pensato che fosse necessario farla sentire ben accolta nel loft di Cinecittà e non come un ospite indesiderato.

Manila Nazzaro dispiaciuta per l'allontanamento di Soleil

Manila Nazzaro è apparsa alquanto dispiaciuta dalla presa di posizione dell'ex corteggiatrice di allontanarsi da lei. La foggiana è apparsa convinta che non avrebbe potuto comportarsi in modo differente secondo i suoi principi, aggiungendo che proprio perché con Soleil Sorge l'amicizia è stata molto forte, la delusione, di conseguenza, è ancora più forte per la distanza dall'italo-americana.

Alessandro Basciano ha ascoltato le parole della 44enne e le ha voluto attribuire tutti i meriti che le si possano riconoscere nel suo percorso all'interno della casa più spiata d'Italia. D'altro canto, il gieffino ha deciso di effettuare un accorgimento nei confronti della compagna d'avventura affermando che se Soleil è andata oltre, un input glielo ha conferito proprio Nazzaro.

Le parole di Alessandro a Manila

Alessandro ha dichiarato che se è vero che Manila si è avvicinata a Delia Duran spinta da una serie di buone intenzioni, era altrettanto prevedibile che avrebbe dovuto fare i conti con i sentimenti di Soleil Sorge. Senza un confronto che Basciano ha giudicato come necessario, l'italo-americana ne ha tratto le sue conclusioni. Manila, però, pur rimanendo ferma delle sue convinzioni, gradirebbe di essere compresa per la bontà delle sue azioni senza dover essere giudicata.