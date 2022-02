Il Paradiso delle Signore continua a regalare momenti ad alta tensione e colpi di scena da restare senza parole. Dalle anticipazioni sulle trame delle puntate in programma da lunedì 7 a venerdì 11 febbraio su Rai 1, si evince che al Circolo più esclusivo di Milano arriverà un nuovo uomo d’affari, destinato a scombussolare anche la vita sentimentale di Ludovica. Sandro farà di tutto per riprendersi Tina, ma la cantante non sembrerà affatto interessata a ripristinare il loro matrimonio. La scomparsa di Adelaide farà insospettire la polizia, ma Flora si presenterà in questura per deporre in favore della contessa sul caso Achille Ravasi.

Veronica prenderà una decisione riguardante la missiva minatoria e chiederà a Gloria un incontro segreto. Teresio sente tutto e farà una mossa che spiazzerà la sua futura moglie. Intanto alle orecchie di Armando giungeranno notizie riguardanti Rocco e non saranno affatto positive.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: arriva un nuovo uomo d’affari al Circolo

Veronica, dopo aver scoperto chi è l’autrice della lettera minatoria indirizzata a Gloria, metterà Gemma con le spalle al muro. La ragazza confesserà tutto? Sandro continuerà a portare avanti la sua nobile impresa, quella di riconquistare il cuore di Tina. Ad aiutarlo sarà proprio Vittorio, l’uomo che ha avuto una tresca proprio con la moglie del discografico Recalcati.

Nel frattempo, il Circolo più esclusivo della Milano anni ’60 accoglierà un nuovo uomo d’affari. Si tratta di Ferdinando Torrebruna. La polizia vorrà interrogare ancora Adelaide, ma Umberto racconterà una bugia sulla strana assenza della cognata. Solo a Marco rivelerà cosa si nasconde dietro la partenza della zia.

La giovane Zanatta sarà distrutta dai sensi di colpa anche perché la sua lettera minatoria non ha fatto altro che avvicinare sempre di più Ezio e Gloria.

A Marco verrà una brillante idea per togliere la zia Adelaide dalla lista dei sospettati sul caso Achille Ravasi. I soci del Circolo faranno la conoscenza del signor Torrebruna. Quest’ultimo incontrerà anche Ludovica e resterà letteralmente folgorato dalla sua cotanta bellezza. Vittorio suggerirà a Sandro di organizzare qualcosa di romantico per Tina, ma la ragazza se la prenderà a male.

Agnese e Salvatore in difesa di Sandro

La reazione di Tina non sarà ben apprezzata da Agnese e Salvatore. Infatti, madre e figlio sosteranno la causa di Sandro, nonostante le ostinazioni di Tina a non voler dare un’altra chance al suo matrimonio con Recalcati. La ragazza, però, riceverà un’altra batosta: è stata buttata fuori dal musicarello di Brivio. Flora deciderà di deporre in questura a favore di Adelaide e Umberto, anche se questo significa sporcare l’immagine di suo padre, Achille Ravasi. Gemma si presenterà al Paradiso delle Signore con il nervosismo alle stelle e questa cosa non sfuggirà agli occhi attenti di Stefania. L’affare con gli americani non andrà in porto, ma Dante continuerà a portare avanti il suo piano per togliere Il Paradiso delle Signore a Vittorio.

Ci riuscirà?

Spoiler Il Paradiso delle Signore: Armando e la scoperta spiacevole su Rocco

Teresio si avvicinerà sempre di più all’ex moglie Gloria e questa cosa non piacerà molto a Veronica. Armando farà una scoperta spiacevole su Rocco e dirà ad Agnese che il matrimonio tra il ciclista e Maria rischia di saltare. Fiorenza e Dante proporranno a Torrebruna di fare affari con loro, e Ferdinando porrà una condizione: anche Ludovica deve unirsi a loro. Gemma, sempre più in colpa per la situazione spiacevole che si è venuta a creare in famiglia, mediterà l’idea di dire tutta la verità alla capocommessa Moreau.

Anna continua a nascondere la verità a Salvo nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore

Nel giorno della deposizione in questura, la giovane stilista Ravasi deporrà a favore di Adelaide sul caso di Achille Ravasi. Il proprietario dell’appartamento in cui vive Irene accetterà l’offerta di Salvatore, ma Anna continuerà a sentirsi in colpa per non aver raccontato al suo futuro sposo tutta la verità su sua figlia. Veronica, decisa a prendere le difese di Gemma, vorrà confessare a Gloria di essere lei l’autrice della lettera minatoria e chiederà alla capo commessa un incontro segreto. All’appuntamento segreto, però, si presenterà Teresio Colombo.