Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni delle prossime puntate di martedì 8 e mercoledì 9 febbraio 2022, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Gemma, la quale si sentirà in colpa per la fatidica lettera contro Gloria. Spazio poi alle vicende di Sandro che proverà a riconquistare Tina mentre Dante vedrà sfumare l'affare con gli americani.

Gemma capisce di aver fatto un guaio: anticipazioni Il Paradiso 6 dell'8 febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova puntata de Il Paradiso delle signore 6 che andrà in onda martedì 8 febbraio in prima visione assoluta, rivelano che Gemma è consapevole di aver fatto un brutto gesto nel momento in cui ha fatto recapitare quella lettera minatoria a Gloria.

La ragazza si sentirà fortemente in colpa e, come se non bastasse, dovrà prendere atto del fatto che Ezio e Gloria si sono riavvicinati di nuovo proprio dopo questo episodio.

Intanto, Ferdinando Torrebruna, dopo essere arrivato al Circolo, comincerà a conoscere meglio le persone che gravitano in quell'ambiente e, tra tutti, resterà particolarmente colpito da Ludovica.

Sandro rivuole Tina, Vittorio si fa da parte: spoiler Il Paradiso 6

Occhi puntati anche su Sandro: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di martedì 8 febbraio, rivelano che l'uomo confermerà la sua intenzione di voler riconquistare di nuovo Tina e di essere pronto a tutto pur di riuscirci.

In questa "missione", Vittorio si schiererà dalla parte di Sandro: in questo modo, quindi, Conti rinuncerà definitivamente a Tina e alla possibilità di costruire qualcosa di bello con la giovane cantante, dopo i momenti di tenerezza e passione che ci sono stati tra di loro in questo ultimo periodo, prima del ritorno inatteso di Sandro a Milano.

La messa in onda de Il Paradiso delle signore 6 è confermata anche per la giornata del 9 febbraio 2022.

Dante vuole il magazzino di Vittorio: anticipazioni Il Paradiso delle signore 9 febbraio

Le anticipazioni sulla soap opera rivelano che Agnese e Salvatore sono dalla parte di Sandro e quindi proveranno in tutti i modi a favorire un ritorno di fiamma tra l'uomo e Tina Amato.

Quest'ultima, però, non è per niente entusiasta di tale situazione.

La trama de Il Paradiso delle signore del 9 febbraio, inoltre, rivela che nel frattempo Dante vedrà sfumare la possibilità dell'accordo con gli americani.

Tuttavia, l'astuto Romagnoli non avrà intenzione di arrendersi e punterà subito su un altro obiettivo: intende sottrarre il grande magazzino a Vittorio e Umberto. Riuscirà ad avere la meglio oppure il suo piano fallirà? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate della soap opera Rai.