Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni della settimana 7-11 gennaio 2022 rivelano che la situazione diventerà particolarmente complicata per Ezio e Veronica, dopo che l'uomo si riavvicinerà di nuovo alla sua ex donna.

Occhi puntati anche sulle vicende di Dante Romagnoli che, in questi nuovi episodi della soap opera di Rai 1, comincerà a mettere gli occhi sul negozio guidato da Vittorio e Umberto, mettendo in risalto il suo vero piano diabolico.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 dal 7 all'11 febbraio: Ezio si riavvicina alla sua ex

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 dal 7 all'11 febbraio 2022 rivelano che dopo la comparsa della lettera minatoria nei confronti di Gloria, Ezio tornerà ad avvicinarsi alla sua ex donna.

I due torneranno ad avere una complicità proprio come accadeva ai vecchi tempi e questa situazione non farà affatto bene al rapporto tra Ezio e Veronica, i quali avevano in programma di convolare a nozze al più presto e coronare così il loro grande sogno d'amore. La complicità tra Ezio e la sua ex Gloria non farà altro che rendere ancora più complicato il rapporto con Veronica, la quale nel frattempo riuscirà a smascherare sua figlia Gemma, in merito alla famosa lettera.

Veronica scopre le bugie di sua figlia Gemma

Veronica, infatti, farà confessare alla ragazza che è stata proprio lei a comporre quella missiva che ha gettato nello sconforto assoluto Gloria, tanto da portarla a chiedere aiuto, temendo di essere in serio pericolo di vita. Il colpo di scena di questa intricata vicenda arriverà nel momento in cui Veronica deciderà di prendersi completamente la responsabilità di quello che è successo.

Le trame de Il Paradiso delle signore fino all'11 febbraio 2022 rivelano che la donna deciderà di parlare con Gloria per dirle che è stata lei a scrivere quella lettera. In questo modo si prenderà le responsabilità e scagionerà sua figlia Gemma da possibili guai. Ma qualcosa alla fine andrà storto.

Dante vuole il controllo del negozio di Vittorio e Umberto: anticipazioni Il Paradiso 7-11 febbraio

Occhi puntati anche sulle vicende di Dante Romagnoli, sempre più impegnato a portare avanti la trattativa per arrivare all'accordo con gli americani. Peccato che, tale trattativa, non porterà a un esito positivo: tutto sfumerà ma Dante non avrà alcuna intenzione di arrendersi così facilmente.

Le trame delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore fino all'11 febbraio rivelano che lo scopo di Dante sarà quello di mettere le mani sul negozio. Vuole così portare via il controllo del grande magazzino a Vittorio e Umberto.

Nessuna notizia sulla contessa Adelaide

Riuscirà ad avere la meglio e quindi a portare in porto il suo nuovo piano diabolico che mira a togliere potere a Vittorio?

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione dei fatti, in queste nuove puntate de Il Paradiso 6 si tornerà a parlare anche delle vicende di Adelaide la quale, dopo aver fatto perdere le sue tracce, continuerà a non dare notizie e il tutto sembrerà essere avvolto nel giallo e nel mistero assoluto.