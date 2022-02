Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne, che saranno in onda durante il mese di febbraio su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese e novità per il trono di Matteo Ranieri.

Il giovane tronista ligure, dopo essersi messo in gioco in seguito alla fine della sua relazione con Sophie Codegoni, sta affrontando un percorso decisamente non facile e anche nell'ultima registrazione del programma, ha dovuto fare i conti con le reazioni di Denise e Federica, le due corteggiatrici che sono rimaste in gioco. Spazio anche alle vicende del trono over, con Biagio che perderà le staffe in studio contro Armando.

Matteo Ranieri bacia Denise: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che andranno in onda durante il mese di febbraio 2022, rivelano che il percorso di Matteo diventerà sempre più complicato.

Il tronista sarà protagonista di una nuova esterna con Denise, durante la quale ci sarà anche un bacio appassionato che sembrerà spazzare via ogni dubbio sulla crisi che avevano affrontato nella registrazione precedente.

Eppure, a mettere in crisi questo rapporto, ci penserà ancora una volta Armando Incarnato che non ha mai nascosto il suo interesse nei confronti della pretendente di Matteo Ranieri.

Denise se ne va e Maria De Filippi sbotta con Matteo

Sta di fatto che, anche questa settimana, Denise si è intrattenuta con Armando per parlare in studio al termine delle riprese di Uomini e donne, scatenando l'ira del tronista.

Denise, in studio, si ritroverà al centro dell'attenzione per questo suo atteggiamento che desterà non poche polemiche: gli attacchi contro la ragazza non mancheranno, al punto che deciderà di abbandonare la trasmissione e di andare via.

Matteo proverà a rincorrerla ma, a quel punto, Maria De Filippi gli farà notare che dovrebbe essere il contrario, dato che in questo percorso è lui il tronista e come tale dovrebbe evitare di rincorrere le corteggiatrici, alla luce anche di un ripetuto atteggiamento sbagliato come quello di Denise.

Federica delusa da Matteo e lascia il programma: anticipazioni Uomini e donne

Ma le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne, rivelano che Matteo dovrà fare i conti non solo con l'addio di Denise, che per il momento ha lasciato la trasmissione, ma anche con l'arrabbiatura di Federica.

Anche l'altra pretendente, si sentirà amareggiata e delusa dal fatto che Matteo cerchi in tutti i modi di giustificare Denise e provi sempre a spezzare una lancia in sua difesa.

Motivo per il quale, Federica deciderà di andare via dalla trasmissione, ritenendo inopportuna la sua presenza e ammettendo che alla luce di questi atteggiamenti, non ha più voglia di mettersi in gioco.

E poi ancora, le anticipazioni di queste nuove puntate di Uomini e donne del mese di febbraio, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Biagio che questa volta si ritroverà a sfiorare la rissa in studio con Armando Incarnato.

Biagio e Armando ai ferri corti: spoiler Uomini e donne

Il motivo di questo scontro infuocato? Biagio si ritroverà a fare i conti con l'accusa di aver chiesto alla redazione di mettere un brano neomelodico non perché fosse fan di quel pezzo, ma semplicemente perché si trattava di una sponsorizzazione.

In pratica, Biagio sarebbe stato pagato per far mettere quel brano in trasmissione e in tal modo far sì che venisse trasmesso durante la trasmissione di Maria De Filippi.

Armando svelerà di essere stato contattato pure lui per lo stesso motivo ma di essersi rifiutato. Tuttavia, sapendo come sarebbe andata la vicenda, punterà il dito contro Biagio e non si farà problemi a smascherarlo in studio in presenza della De Filippi e dei due opinionisti. Il clima tra i due, quindi, sarà tutt'altro che disteso e si ritroveranno ai ferri corti.