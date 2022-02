Le puntate de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Nelle puntate che verranno trasmesse in televisione da lunedì 21 a venerdì 25 febbraio ci saranno importanti novità che riguarderanno la missiva minatoria ricevuta da Gloria. Infatti, Ezio verrà a conoscenza che la missiva è stata scritta da Gemma, a quel punto, il signor Colombo si recherà dall'ex moglie per informarla di quanto scoperto, scagionando, pertanto, la sua compagna Veronica.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni al 25/2: Ezio perdona la figliastra per la lettera scritta a Gloria

Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore che andranno in onda sul piccolo schermo fino al 25 febbraio rivelano colpi di scena per i protagonisti della fiction di Rai 1. Infatti, Ezio verrà a sapere che la lettera minatoria spedita alla sua ex moglie è stata scritta da Gemma e non da Veronica. A tal proposito, la compagna di Colombo si era recata dalla capocommessa, confessando di avere scritto lei la missiva, per proteggere sua figlia. Il papà di Stefania verrà a conoscenza che, in realtà, è stata la sua figliastra a indirizzare le minacce a Moreau e, a quel punto, perdonerà la giovane Zanatta e l'atmosfera in famiglia tornerà ad essere serena.

Il Paradiso delle signore, trame al 25/2: Ezio dice a Gloria che la figliastra le ha scritto la lettera

Nel frattempo, venuto a conoscenza di quanto accaduto ai danni della capocommessa de Il Paradiso delle signore, Ezio si attiverà, per rivelare a Gloria la verità sulla lettera minatoria che ha ricevuto nei giorni precedenti.

Le anticipazioni delle prossime puntate, inoltre, rivelano che il signor Colombo informerà Moreau che non è stata la sua compagna Veronica a minacciarla, ma la sua figliastra. Attualmente, non è chiaro come reagirà la mamma di Stefania, quando scoprirà che la missiva non è stata scritta dalla futura moglie del suo ex marito, ma dalla Venere.

Il Paradiso delle signore, episodi al 25/2: la figliastra di Ezio è gelosa della figlia di Gloria

Durante le puntate de Il Paradiso delle signore che verranno trasmesse sul piccolo schermo fino al 25 febbraio, inoltre, verranno trattate le vicende legate al rapporto fra Gemma e Stefania. Infatti, la collaborazione lavorativa fra la giovane Colombo e il fidanzato della figliastra di Ezio andrà a gonfie vele. A tal proposito, la stima che Marco nutrirà nei confronti della collega aumenterà e le anticipazioni dei prossimi episodi rivelano che il nipote di Adelaide farà alcuni complimenti alla figlia di Gloria per un suo articolo. Purtroppo, però, Gemma ascolterà le parole del compagno e sarà gelosa della sorellastra. Non resta che attendere le prossime puntate della fiction di Rai 1, per scoprire come proseguiranno le vicende legate alla famiglia Colombo.