Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15:55 su Rai 1. Le anticipazioni relative alla puntata che sarà trasmessa il 25 febbraio svelano nuovi colpi di scena. Ezio rivelerà a Gloria che in realtà è stata Gemma a scriverle la missiva di minacce. Beatrice e Dante Romagnoli hanno trascorso la notte insieme, difatti il mattino seguente si saluteranno dinanzi al grande magazzino. Vittorio, però, continua a guardare con scetticismo il loro rapporto. Adelaide, intanto, avrà un nuovo colloquio con il magistrato, che andrà piuttosto bene.

Ben presto la contessa potrebbe mettere la parola fine a questa brutta vicenda riguardante la morte di Ravasi. Tuttavia, non è affatto finita qui, dato che Dante andrà avanti con il suo piano malefico. Romagnoli, infatti, farà sapere a Umberto di avere un asso nella manica per ricattarlo. Come la prenderà il commendatore?

Il Paradiso, episodio 25 febbraio: Colombo dirà a Moreau la verità sulla lettera

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1 venerdì 25 febbraio, Ezio troverà il coraggio per fare un'importante confessione a Gloria. L'uomo dirà alla sua ex moglie che in realtà è stata Gemma a scriverle la lettera minatoria. A questo punto la signorina Moreau comprenderà che non è stata Veronica a intimidirla.

Il Paradiso, puntata 25/2: Beatrice e Dante passano la notte insieme

Dante Romagnoli si è rivelata una persona poco limpida, che di certo non gode della stima di Vittorio, per questioni personali e professionali. Tuttavia Beatrice non riuscirà a resistere al fascino del giovane uomo d'affari, e trascorrerà la notte con l'ex amante di Marta.

Il mattino seguente i due si saluteranno proprio dinanzi a Il Paradiso delle Signore. Conti vedendoli capirà che fra i due c'è stato qualcosa, però, pur volendo bene alla cognata, non riuscirà ad accettare questa scelta.

Il Paradiso delle Signore, spoiler 25/2: Romagnoli ricatta Umberto

Gli spoiler della puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda il 25 febbraio svelano che il colloquio della contessa con il magistrato avrà un esito positivo.

Ben presto per Adelaide potrebbe chiudersi questo doloroso capitolo legato alla sparizione del suo ex marito. Tuttavia Dante si rivelerà peggio di quel che sembrava e inizierà a ricattare Umberto, con una prova che potrebbe incastrarlo sul caso Ravasi.