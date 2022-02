Novità in arrivo per i fan che seguono ogni giorno con molta attenzione la programmazione della fortunata soap Il Paradiso delle Signore trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai1. Stando agli spoiler da poco diffusi, sembrerebbe che la puntata di giovedì 3 febbraio 2022 non andrà in onda. A fornire queste informazioni sono stati alcuni attori della soap. Uno di questi è stato Roberto Farnesi che attraverso delle Instagram stories ha annunciato che la puntata numero 100 salterà per lasciare spazio ad uno speciale Tg1.

L'episodio andrà eccezionalmente in onda sabato 5 febbraio a partire dalle ore 14:00.

Il Paradiso delle Signore, giovedì 3 febbraio non va in onda la 100^ puntata

Le vicende legate al più importante magazzino di moda milanese continuano ad appassionare milioni di telespettatori. La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore è giunta al suo centesimo appuntamento che subirà però un cambio di programmazione. Per lasciare spazio ad uno speciale del Tg1 sul giuramento del Presidente della Repubblica, l'episodio di giovedì 3 febbraio 2022 salterà ma verrà trasmesso, in via del tutto eccezionale, sabato 5 febbraio 2022. L'approfondimento politico non escluderà ulteriori variazioni del palinsesto di Rai1, che possano riguardare anche gli altri programmi del daytime come La vita in diretta e Oggi è un altro giorno.

Anticipazioni Il Paradiso 6, Stefania vicina alla verità

In attesa della nuova programmazione di Rai 1, che confermerà la messa in onda dei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, è possibile apprendere qualche anticipazione circa le trame dei prossimi appuntamenti. Riflettori puntati sulla famiglia Colombo: Veronica verrà a sapere la vera identità di Gloria Moreau e ne rimarrà sconcertata.

Vicina alle nozze con Ezio, la signora Zanatta farà fatica a rimanere indifferente di fronte alla verità sulla madre di Stefania. La giovane Venere intanto continuerà ad essere ignara che la madre non è morta come il padre le ha fatto credere, avvicinandosi sempre di più alla capo commessa. Quest'ultima sarà terrorizzata all'idea che il mittente della lettera minatoria possa divulgare la sua vera identità e quanto accaduto in passato.

Per questo motivo, dopo aver parlato con Armando, Gloria si confiderà con la zia Ernesta e studieranno una strategia per conoscere il mittente della missiva. Intanto il rapporto sempre più fragile tra Ezio e Veronica, farà allontanare i due promessi sposi. Incontrandosi spesso di nascosto per parlare di Stefania, il signor Colombo avrà l'occasione di trascorrere molto tempo con la sua ex moglie, scatenando la gelosia in Gemma e Veronica.