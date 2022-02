Anche Kabir Bedi, tra i concorrenti del Grande Fratello Vip più apprezzati per la sua calma ed equilibrio, nelle scorse ore ha voluto commentare la querelle che vede protagonisti oramai da mesi Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Nell'ultima puntata serale del reality, andata in onda lo scorso lunedì 31 gennaio, Duran (preferita dal pubblico) ha scelto di mettere una parola definitiva sul suo matrimonio, lasciando in diretta Belli.

Quest'ultimo, dal canto suo, non ha arretrato di un centimetro e ha continuato a sottolineare come provi dell'amore sia per la moglie che per Soleil.

Cosa, questa, che Kabir non ha apprezzato.

L'attore indiano si è detto felice del fatto che Delia abbia finalmente preso una posizione

Le parole dell'attore, che ha conquistato una grande notorietà grazie al ruolo di Sandokan, sono arrivate nel corso del daytime pomeridiano del programma, andato in onda nella giornata di martedì 1° febbraio. Commentando il "triangolo", infatti, Bedi si è detto convinto di aver "capito" la querelle. In particolare, l'attore ha definito il tutto come la storia "di due ipocriti" (ovvero Belli e Soleil) e di una donna "ferita e confusa" (ovvero Delia).

Kabir ha poi proseguito, mostrando soddisfazione per il fatto che Delia sia "finalmente riuscita a prendere una posizione per la sua indipendenza con chiarezza".

Il 76enne, dunque, ha mostrato di avere decisamente le idee chiare ed è molto probabile che queste sue parole verranno commentate in occasione della prossima puntata del GF, che salterà (causa Sanremo) l'appuntamento del venerdì per tornare in onda direttamente il prossimo lunedì 7 febbraio.

Alex Belli, intanto, continua a rimanere della sua posizione

Nel frattempo, comunque, Alex Belli non sembra intenzionato a rimanere in silenzio, tanto che nelle ultime ore ha continuato a pubblicare dei messaggi più o meno criptici sul suo profilo ufficiale di Twitter. L'attore, in particolare, ha pubblicato nella serata del 1 febbraio un nuovo tweet, nel quale ha sottolineato come gli si continui a chiedere quale sarà la sua scelta.

Domanda, questa, che secondo l'attore è però sbagliata: "La verità è che non devo scegliere nessuno". Secondo Belli, infatti, sono le anime che "incontrandosi si scelgono reciprocamente". Il tutto accompagnato dall'hashtag #gfvip.

Al di là di come la si pensi, comunque, è innegabile che la dinamica innescata da Alex Belli stia facendo molto bene agli ascolti del programma. L'ultima puntata, infatti, ha visto il GF ottenere un totale di 3,5 milioni di telespettatori, che ha permesso al programma di segnare uno share del 23%. Numeri decisamente buoni e, soprattutto, in crescita rispetto agli ascolti che il programma otteneva inizialmente.