Ne Il Paradiso delle Signore 6 Dante sta avendo un ruolo di spicco. Nella stagione precedente, Romagnoli si era fatto conoscere per la sua determinazione nel conquistare Marta, anche se ha dovuto rassegnarsi alla sua partenza e al fatto che abbia comunque scelto Vittorio, anche se poi il loro matrimonio è naufragato. Come un fulmine a ciel sereno, Dante è rientrato a Milano, completamente cambiato. Subdolo e pronto a tutto, sta usando ogni mezzo a sua disposizione per ottenere ciò che vuole: distruggere Vittorio su ogni fronte, sentimentale e professionale.

La sua complice Fiorenza gli sta agevolando non poco le cose, visto che è riuscita a impossessarsi della lettera nella quale Umberto confessa di essere implicato nella morte di Ravasi. Un documento che consentirà ai due di ricattare Guarnieri e soprattutto Conti. Luca Bastianello, in una sua intervista a TvSerial, ha rilasciato anticipazioni spiazzanti su ciò che accadrà nelle prossime puntate. Ciò che abbiamo visto fino a ora su Dante non è nulla, in confronto a ciò che farà.

Il Paradiso delle Signore: Dante e Beatrice, vicinanza fatale

Nelle attuali puntate della soap Il Paradiso delle Signore, Dante e Beatrice sono stati travolti dalla passione. La loro vicinanza non è cosa gradita a Vittorio, che manifesta una certa gelosia.

Luca Bastianello, nella sua intervista, ha anticipato che questo avvicinamento potrebbe essere fatale.

Inizialmente, Romagnoli si era approcciato a Beatrice per farle abbassare le difese in vista del contratto con gli americani, che avrebbe messo in difficoltà Il Paradiso. A salvare il grande magazzino ci ha pensato Umberto, con la sua geniale intuizione.

Dante getterà le armi? Assolutamente no. Se Beatrice non gli è servita per i suoi affari, gli sarà utile per vendicarsi di Vittorio sul piano sentimentale, dato che è stato il suo primo amore.

Dante spietato e inesorabile nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

Pare che non sia Beatrice la donna con la quale Dante intreccerà una relazione.

Bastianello ha movimentato le acque, promettendo ai telespettatori un colpo di scena assolutamente inaspettato: che cosa avrà in mente? Persino l'attore si è detto sorpreso dal copione degli autori de Il Paradiso delle Signore, che hanno pensato a un cambiamento forte e incredibile. Dante sarà spietato con Vittorio non solo sul lavoro, ma anche in amore.

Anche se Dante, sempre più pericoloso, riuscirà a ottenere metà delle quote del Paradiso delle Signore, verrà messo all'angolo. E lo dice lo stesso Luca Bastianello, che ha sollevato la curiosità dei telespettatori. Secondo le sue anticipazioni, Romagnoli si renderà conto di quello che ha fatto e, messo all'angolo, reagirà in modo totalmente spiazzante.