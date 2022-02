Arrivano le nuove anticipazioni settimanali Il Paradiso delle Signore 6 delle puntate in onda su Rai 1 dal 28 febbraio al 4 marzo 2022 alle 15:55 e su RaiPlay, dove sono disponibili gli episodi in replica.

Non mancano le novità: Gemma continua sentirsi in colpa per essere la responsabile del dolore di Gloria, eppure non riesce ad accettare la sua vicinanza a Ezio, essendo a conoscenza della verità. La sua frustrazione e la sua rabbia sono state evidenti, davanti alla messa in posa della signorina Moreau e di Ezio con tanto di bouquet floreale regalato dal padre della donna che hanno aiutato a partorire e che li ha riavvicinati.

Mentre Dante e Beatrice sono stati travolti dalla passione, Veronica continua a illudersi di avere l'amore di Ezio, che sta cercando di reprimere i suoi reali sentimenti. E poi c'è la povera Maria, tradita da Rocco che sta facendo il doppio gioco con lei. Agnese e Armando sono al corrente del fatto che il giovane Amato ha perso la testa per un'altra donna, ma non hanno avuto la forza di raccontarlo a Maria, che lavora sognante giorno e notte alla realizzazione del suo abito da sposa.

Intanto, Fiorenza ha messo le mani sulla lettera che Umberto ha scritto a Flora e che contiene indizi sulla colpevolezza di Guarnieri per la morte di Achille: quale prova migliore per poterlo ricattare? A rischio è anche Vittorio, che potrebbe davvero perdere il suo amato Paradiso delle Signore per colpa di Romagnoli e della perfida cugina.

Di seguito, le anticipazioni delle puntate settimanali.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6 dal 28 febbraio al 4 marzo 2022

Gloria ha finalmente deciso di rivelare a Stefania di essere sua madre, ma incontra il parere contrario di Ezio. Secondo il parere del signor Colombo, non è ancora il momento giusto.

Nel frattempo, le Veneri, a conoscenza del fatto che Rocco sta facendo il doppio gioco con Maria, vogliono mettere la giovane Puglisi al corrente di quanto sta succedendo a Roma.

Guai seri per Umberto, ricattato da Dante: in cambio del silenzio sulla verità riguardo la morte di Ravasi, vuole una parte delle quote del Paradiso delle Signore. Adelaide ne è all'oscuro.

Maria scopre il tradimento di Rocco

Purtroppo, nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, Maria scopre che Rocco ha un'altra donna e si arrabbia con le sue amiche Veneri che le hanno omesso la verità.

Intanto, Sandro e Tina si sono riconciliati e stanno per partire per Londra. Vittorio organizza per loro una festa a sorpresa, ignaro di quanto stia succedendo alle sue spalle. A informarlo è Umberto. Conti non si arrende e pensa a un modo per salvare il grande magazzino.

Dopo aver parlato con le Veneri, Maria prende una decisione coraggiosa e parte per Roma, pronta ad affrontare Rocco.

Dante incastra Umberto e Vittorio, anticipazioni Il Paradiso delle Signore

Purtroppo, i tentativi di Umberto e Conti di salvare le quote del grande magazzino vanno in fumo. Romagnoli ottiene la metà delle quote e rovina Vittorio, che si trova a dover dividere ciò che ha di più caro.

Infine, Anna confessa a Salvo che la piccola Irene non ha alcuna intenzione di trasferirsi a Milano.