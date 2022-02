Jessica e Barù sembrano proprio non riuscire ad avere pace. I due concorrenti, infatti, sono tra le 'possibili coppie' più amate dal pubblico, con Selassié che non ha mai fatto mistero di apprezzare il coinquilino. Quest'ultimo, però, è sempre rimasto un po' sulle sue, anche se qualcosa nelle ultime ore sembrava essere cambiato al punto che i due hanno dormito insieme. A mettere i bastoni tra le ruote, però, ci ha pensato Lulù, ovvero la sorella di Jessica. Le due principesse, infatti, dormono insieme e la finalista non era a conoscenza del fatto che, per questa notte, il suo posto fosse occupato da Barù.

La rabbia della ragazza è scoppiata in quanto, in quel letto, condivideva l'amore con Manuel

Ma a mandare su tutte le furie Lulù è stato il fatto che la sorella e Barù si sono sdraiati lì dove lei ha condiviso dei momenti di amore e romanticismo con Manuel. Una sorta di luogo sacro, dunque, che secondo la sorella più piccola è stato violato. In piena notte, dunque la 'princess' ha sbottato e ha chiesto alla sorella cosa stesse succedendo, svegliando inevitabilmente Barù.

Lulù ha così iniziato il suo attacco, definendo Jessica come una persona "non normale" e sottolineando come quello fosse il letto suo e di Bortuzzo. Jessica, che durante tale sfogo è rimasta letteralmente senza parole, è stata poi definita dalla sorella come "pazza", con Lulù che ha chiosato: "Dovevi farti vedere da uno psicologo prima di venire qui.

Mamma e papà si vergognerebbero di te".

Barù ha lasciato la stanza e si è poi rifiutato di tornare a letto con Jessica

Mentre Lulù continuava il suo attacco, Barù ha scelto di alzarsi dal letto e tornare nella stanza dove di solito dormiva, cercando probabilmente un posto per tornare a godere in santa pace di un buon sonno. Cosa, questa, che ha provocato in Lulù un sentimento di senso di colpa, accortasi probabilmente di aver separato la coppia provocando un dispiacere alla sorella.

La finalista, allora, ha scelto di andare nuovamente a disturbare Barù, chiedendogli di tornare a letto con Jessica. Offerta che, però, è stata declinata dal nipote di Costantino della Gherardesca, che ha chiesto di essere lasciato in pace per poi chiudersi nella stanza per poter tornare a dormire.

Lo scontro, comunque, è stato decisamente molto forte, al punto che Lulù, probabilmente ancora agitata a nervosa per l'accaduto, non è più riuscita a prendere sonno.

Per questo il confessionale ne ha approfittato, richiamando la concorrente quando le lancette dell'orologio segnavano le 4 e mezza di notte. Molto probabilmente di questa lite si parlerà nel corso della prossima puntata del reality, prevista per giovedì 24 febbraio.