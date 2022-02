Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 6, la fortunata soap opera del primo pomeriggio di Rai 1 che tutti i pomeriggi appassiona una media di oltre due milioni di spettatori. Questa settimana, infatti, è prevista una puntata speciale per la soap che vede protagonisti Alessandro Tersigni, Vanessa Gravina e Emanuel Caserio. La messa in onda, infatti, è prevista anche sabato 5 febbraio ma in una fascia oraria diversa rispetto a quella tradizionale.

Nuovo cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 6: ecco cosa succederà

Nel dettaglio, la Rai cambia programmazione per la giornata del 3 febbraio: dovendo lasciare spazio a uno speciale del TG1 dedicato al Presidente della Repubblica, ecco che l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 non andrà in onda nel pomeriggio della rete ammiraglia.

Tuttavia, per evitare che ci siano degli stravolgimenti nella programmazione della soap opera, ecco che in casa Rai hanno scelto di correre al riparo e hanno deciso di trasmettere questa puntata de Il Paradiso 6 in un'altra giornata e in un'altra fascia oraria.

Sabato 5 febbraio puntata speciale de Il Paradiso 6 in prima visione su Rai 1

L'appuntamento, infatti, è previsto questo sabato 5 febbraio 2022: la soap andrà in onda eccezionalmente anche nel fine settimana, per recuperare la puntata che è saltata giovedì pomeriggio. La messa in onda di questo episodio speciale de Il paradiso delle signore è prevista a partire dalle ore 14:00, subito dopo l'edizione di pranzo del TG1 che, normalmente, al sabato ottiene ascolti molto elevati e che assicurerà così un ottimo traino alla soap opera di Rai 1.

Un appuntamento che si preannuncia denso di colpi di scena, dato che per Vittorio Conti arriverà il momento di fare un passo indietro in merito alla sua relazione "segreta" con Tina Amato. Il proprietario del Paradiso, dopo un confronto con Sandro e dopo aver capito che quest'ultimo è ancora innamorato di Tina, deciderà di rinunciare alla donna e di aiutare Sandro a riconquistarla e a far sì che tra di loro possa tornare nuovamente il sereno.

Volano ancora gli ascolti de Il Paradiso delle signore: è record su Rai 1

In attesa di vedere in onda questa puntata speciale de Il Paradiso delle signore di sabato 5 febbraio, proprio in questi giorni, la soap ha registrato un nuovo strepitoso risultato dal punto di vista auditel. Con la puntata del 1° febbraio, la soap ha conquistato una media di oltre 2,3 milioni di spettatori, superando abbondantemente la soglia del 20% di share.

Un dato sorprendente per la serie tv che ha registrato il miglior risultato del pomeriggio di Rai 1 e, in termini di share, ha superato l'ascolto di tutte le altre soap del pomeriggio, comprese Beautiful e Una Vita.