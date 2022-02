Prosegue l'appuntamento settimanale con la soap italiana Il Paradiso delle Signore. Una nuova puntata andrà in onda venerdì 4 febbraio 2022 e le anticipazioni da poco diffuse confermano che non mancheranno i colpi di scena. Gemma si renderà conto di aver compiuto un brutto gesto inviando quella lettera a Gloria. Quest'ultima, terrorizzata, chiamerà la zia Ernesta per capire chi possa aver inviato la missiva minatoria al grande magazzino. Vittorio spiegherà a Sandro quanto accaduto con Tina ma Recalcati non accetterà le scuse dell'amico e comunicherà la sua imminente partenza.

La famiglia Colombo invece deciderà di ufficializzare la relazione tra Gemma e Marco, invitando il nipote della contessa nella loro abitazione per una cena di presentazione.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Marco invitato a casa di Gemma

Nel corso del novantanovesimo episodio de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmesso su Rai 1 il 4/2, il direttore del grande magazzino cercherà in tutti i modi di giustificare con il suo amico Sandro il flirt avuto con Tina. Vittorio spronerà il produttore discografico ad aiutarlo per salvare il suo matrimonio, nonostante tutto. Recalcati però non vorrà sentire ragioni: il ragazzo vorrà assolutamente lasciare la città e mettere un punto alla sua storia con la giovane Amato al più presto.

La figlia di Agnese e Giuseppe invece rimarrà impassibile di fronte alla reazione poco positiva dell'ex marito. Dopo essere stati smascherati da Ezio, Marco riceverà un invito ufficiale a casa Colombo. Nonostante il direttore della Ditta Palmieri vorrà ufficializzare il fidanzamento tra Gemma e di Sant'Erasmo nella maniera corretta, sarà molto distratto a causa della lettera minatoria inviata a Gloria.

Il Paradiso 6, Gloria disperata chiama la zia Ernesta

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda venerdì 4 febbraio 2022 rivelano nel dettaglio che al grande magazzino, la capo commessa non potrà fare a meno di pensare alla lettera ricevuta. La missiva che descrive quanto accaduto alla giovane infermiera molti anni fa ha completamente terrorizzato la signorina Moreau.

L'ex moglie di Ezio temerà che qualcuno, oltre al marito, possa aver scoperto la sua vera identità.

Tuttavia la donna deciderà di parlare con Ernesta per scoprire l'artefice di questa missiva minatoria. Più tardi la signorina Zanatta inizierà piano piano a rendersi conto delle sue azioni e si sentirà in colpa per aver causato il malumore della Moreau. La ragazza però deciderà di non raccontare alla madre di essere al corrente della verità sull'ex moglie del patrigno.