Prosegue l'appuntamento settimanale con la soap di Rai 1 Il Paradiso delle Signore. Con la puntata che verrà trasmessa venerdì 11 febbraio 2022, terminerà una nuova settimana all'interno dell'atelier milanese. Le anticipazioni rivelano che il futuro di Adelaide sarà definitivamente nelle mani di Flora. Grazie alla deposizione della stilista infatti, gli inquirenti potranno cambiare idea circa le accuse nei confronti della contessa sulla morte di Achille. Intanto, la proposta di acquisto dell'appartamento delle ragazze verrà accettata e Salvatore lo comunicherà ad Anna.

Quest'ultima, però, si sentirà in colpa per non aver detto al suo fidanzato come stanno realmente le cose. Pur di difendere la figlia, Veronica vorrà prendersi la responsabilità della lettera minatoria inviata a Stefania, ma verrà scoperta da Ezio.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Flora testimonia a favore della contessa

Nel corso del 105° episodio de Il Paradiso delle Signore che verrà trasmesso l'11/2, a villa Guarnieri si respirerà un atmosfera di forte tensione. Per Flora sarà un giorno decisivo in quanto, grazie alla sua testimonianza in questura, potrebbe aiutare la contessa ad ottenere una posizione più favorevole nei confronti della giustizia. Tuttavia, la stilista del grande magazzino potrebbe depistare le indagini sulla morte di Ravasi e far si che Adelaide non venga più accusata.

Dopo aver rivelato ad Anna di avere intenzione di comprare casa, Salvatore procederà con la proposta di acquisto che, con grande entusiasmo, verrà accettata dal signor Rossi. La giovane Imbriani, però, continuerà a sentirsi in colpa per non aver detto tutta la verità al suo fidanzato sulla figlia Irene. La contabile dell'atelier non saprà come gestire la situazione e soprattutto non sarà sicura di voler fare il grande passo con il titolare della Caffetteria.

Il Paradiso 6, Ezio si presenta all'incontro tra Gloria e Veronica

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, che andrà in onda venerdì 11 febbraio 2022, rivelano nel dettaglio che Veronica continuerà a pensare alla lettera di minacce inviata a Gloria. Dopo aver scoperto che è stata Gemma a scrivere la missiva, la compagna di Ezio prenderà la decisione di proteggere la figlia a qualsiasi costo.

Tuttavia, vorrà far credere di essere l'autrice del gesto e chiederà alla signorina Moreau di incontrarsi di nascosto. La capo commessa dell'atelier accetterà l'invito della Zanatta ma qualcosa andrà storto. Colombo scoprirà con anticipo che la compagna e l'ex moglie dovranno vedersi e si presenterà all'appuntamento. A questo punto la mamma di Gemma verrà smascherata e il direttore della Ditta Palmieri apprenderà che è stata la futura moglie a scrivere la lettera incriminata alla mamma di Stefania.