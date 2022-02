L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 prosegue nella settimana 14-18 febbraio 2022, con la messa in onda delle nuove puntate in prima visione assoluta.

Le anticipazioni rivelano che ci sarà spazio in primis per le vicende di Umberto che ritrovandosi a dover agire da solo, senza la presenza della contessa, comincerà a usare Flora come spia. Intanto Gemma si sentirà sempre più in colpa per quello che sta accadendo tra sua mamma Veronica ed Ezio, dato che l'uomo chiederà di annullare il matrimonio.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 14-18 febbraio: Umberto ingannato da Dante

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il paradiso delle signore 6 fino al 18 febbraio 20220 rivelano che Umberto si troverà in una posizione molto delicata, visto che dovrà fare i conti con un pericoloso nemico.

Trattasi di Dante Romagnoli, che continua a giocare sporco alle spalle di Guarnieri: un duro colpo per il commendatore che, questa volta, dovrà risolvere tutto da solo, dato che la sua alleata Adelaide non è presente.

La contessa è sparita nel nulla e nessuno sa che fine abbia fatto, motivo per il quale Umberto deciderà di attuare un piano di riserva e questa volta deciderà di servirsi di Flora.

Flora viene usata come spia da Umberto: trame Il Paradiso delle signore al 18 febbraio

Le trame de Il paradiso delle signore 6 dal 14 febbraio in poi rivelano che la giovane stilista Flora verrà usata come spia da Umberto, considerato che dovrà accettare un invito a pranzo da Dante per cercare di scoprire quali siano le sue intenzioni e cosa vuole mettere in atto per il futuro.

Ormai Flora è così legata ad Umberto che alla fine accetterà di fare da spia, ma la ragazza non sarà in grado di far fronte all'astuzia di Dante, il quale riuscirà a strapparle un segreto clamoroso.

In questi nuovi episodi della soap opera di Rai 1, Flora confesserà a Dante dell'esistenza di quella lettera che Umberto aveva scritto sul caso Ravasi, dove per la prima volta faceva chiarezza su quanto fosse accaduto.

Chi la cercherà a questo punto? Ovviamente a mettersi sulle tracce di questa lettera, nel momento in cui scoprirà come stanno le cose ci penserà Fiorenza che, proprio come Dante, intende mettere alle strette Umberto e la famiglia Guarnieri.

Ezio annulla le nozze con Veronica: anticipazioni Il Paradiso 6 al 18 febbraio

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore fino al 18 febbraio rivelano che Ezio deciderà di annullare i preparativi per le nozze con Veronica.

L'uomo non se la sente più di sposare la donna che, fino a poco fa, amava alla follia. Un duro colpo per Veronica ma anche per Gemma, consapevole del fatto di essere lei la vera causa di tutto quello che sta accadendo e della crisi che si sta verificando tra sua mamma ed Ezio.

Gemma vorrebbe confessare tutta la verità ad Ezio, per discolpare sua mamma e mettere in chiaro come stanno le cose. Tuttavia, verrà fermata da sua mamma Veronica ma, quando scoprirà che Colombo ha scelto di annullare il matrimonio, prenderà una drastica decisione.