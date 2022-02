Continua l'appuntamento pomeridiano con la soap opera Il Paradiso delle Signore. Gli episodi che andranno in onda su Rai 1 dal 7 all'11 marzo, comprendono anche la festa della donna dell'8 marzo. Un evento, questo, molto importante per una soap che ha come sfondo l'emancipazione femminile. Intanto proseguono anche gli intricati problemi dei vari personaggi.

Il paradiso 6, Agnese preoccupata per Maria

Durante le prossime puntate de Il paradiso delle signore, Agnese è particolarmente preoccupata per Maria, la quale si trova a Roma da sola, dopo aver deciso di affrontare finalmente Rocco, ma ancora non sa se sia riuscita a riappacificarsi con il ciclista.

Intanto, Vittorio fa i conti con una notizia dolorosa e importante da comunicare a tutto il suo staff: Dante è diventato ufficialmente il nuovo socio del magazzino.

Intanto quest'ultimo, per dimostrare le proprie capacità comunicative, decide di utilizzare uno dei mezzi comunicativi più veloci e impattanti di sempre: la televisione. Per farlo, invita anche una delle signorine Buonasera, ossia le presentatrici dei programmi tv italiani.

Nel frattempo, Stefania indaga su Ezio poiché è sempre più convinta che abbia una relazione con un'altra donna. Dopo pochissimo, riesce a scoprire che, in effetti, ha una frequentazione con Gloria Moreau. Mentre loro conversano, la ragazza si nasconde e ascolta attentamente ciò che hanno da dirsi.

Inoltre, grazie alle sue doti da grande osservatrice, Stefania comincia anche a guardare attentamente i comportamenti della sua famiglia, per captare la verità.

Vittorio affronta Dante

Nel corso dei prossimi appuntamenti, Vittorio deve suo malgrado lavorare con Dante e capisce di non esserne assolutamente intimorito, pertanto lo affronta di petto.

Romagnoli, anziché reagire, si diverte e si sente molto fiero nell'aver provocato un tale nervosismo in Conti. Alle sue spalle, infatti, Dante si prende gioco di lui insieme alla sua complice, Fiorenza.

Nel frattempo, Maria torna a Milano e, per rassicurare tutti, finge di essersi riappacificata con Rocco. Purtroppo, però, dal suo comportamento è evidente che si tratti soltanto di una bugia.

Intanto, dopo quanto scoperto recentemente, Stefania decide di riempire di domande Ezio e Gemma per cercare di capire quale sia la verità.

Mentre Dante è sicuro di sé e continua ad andare avanti con le sue strategie, Umberto gli annuncia che, in realtà, possiede ancora una parte delle attività che ruotano intorno al magazzino. Pertanto, gli dice anche che farà di tutto per impedirgli di fare ciò che vuole nel negozio.

Agnese sospetta che tra Rocco e Maria non ci sia stata alcuna riappacificazione

Maria, alla fine, si convincerà di dover dire tutta la verità ad Irene su quanto accaduto nel suo viaggio a Roma: Rocco l'ha lasciata. Agnese comincia a sospettare che fra i due non ci sia stata alcuna riappacificazione, ma non si sente sicura sul voler insistere troppo per farsi dire la verità.

Intanto, Stefania non riesce più a mantenere per sé il segreto sulla sua famiglia e si confida apertamente con Marco. Nel frattempo, Veronica affronta Gloria e le chiede di stare lontana dal suo uomo.

Nel frattempo, Dante fa un altro passo verso Beatrice e la invita a cena fuori. Lei accetta per due ragioni: è intrigata da lui, ma vuole anche tenerlo sotto controllo per capire quali siano le sue strategie.

Intanto, Vittorio scopre che - al contrario di quanto previsto - la signorina Buonasera attesa non potrà raggiungere il magazzino per presentare la sua nuova collezione di abiti.

Infine Stefania fa una scoperta sconcertante: per puro caso viene a conoscenza di una lettera di Gloria, quest'ultima confessa di essere sua madre. Sconvolta per l'accaduto, corre subito a raccontare tutto a Marco, per poi scappare di casa.