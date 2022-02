Nella puntata de Il Paradiso delle Signore andata in onda sul piccolo schermo nel pomeriggio di giovedì 10 febbraio, Tina Amato è andata in Caffetteria da Salvatore a fare colazione, ma suo fratello le ha fatto notare che ne aveva appena fatta una a casa. Tale eventualità potrebbe fare supporre che la figlia di Agnese possa essere incinta.

Il Paradiso delle signore: Salvatore nota che Tina fa una doppia colazione

Nell'episodio de Il Paradiso delle signore trasmesso in televisione il 10 febbraio, Vittorio è andato in Caffetteria per fare colazione da Salvatore.

Mentre il giovane Amato e Conti stavano parlando del musicarello di Brivio, Tina è entrata nel locale. La cantante ha chiesto un cappuccino e un cornetto alla crema a suo fratello. A quel punto, sentendo la richiesta di sua sorella, il barista è rimasto perplesso, chiedendo delucidazioni. Infatti, Salvo ha fatto notare a Tina che, poco prima, aveva fatto già colazione a casa.

Il Paradiso delle signore: la doppia colazione di Tina potrebbe indicare una gravidanza

Tina ha ripreso suo fratello, dicendogli: ''Ti lamenti se mangio troppo poco, se mangio, che devo fare?". Vittorio, invece, ha sorriso alla moglie di Sandro, affermando: ''Di sicuro non hai problemi di linea''. Come mai la figlia di Agnese ha così tanta fame?

Inoltre, come mai nell'episodio 104 della sesta stagione de Il Paradiso delle signore è stato fatto notare un dettaglio del genere nella puntata? Nella fiction, solitamente, ogni frase ha un legame con quanto accadrà nelle prossime puntate, pertanto, è ipotizzabile che la fame della cantante possa nascondere qualcosa. Infatti, Tina potrebbe essere incinta.

Il Paradiso delle signore: i segreti di Tina Amato

Il ritorno di Tina a Milano è stato avvolto da misteri. Infatti, la giovane Amato ha nascosto alcuni segreti importanti alla sua famiglia. All'inizio, la cantante non ha rivelato che il suo matrimonio con Sandro era in crisi e, inoltre, la figlia di Agnese ha nascosto alle persone a lei care di avere problemi di salute e di avere smesso di cantare.

La giovane Amato sta nascondendo ancora qualcosa? Anche la ex Venere Paola Galletti, prima di scoprire di essere in dolce attesa, aveva avuto molta fame e questo dettaglio era stato fatto notare nella fiction di Rai 1. Anche per la sorella di Salvatore sarà la stessa cosa? Tina scoprirà di essere incinta? In base a quanto andato in onda sul piccolo schermo, la cantante non ha avuto avvicinamenti recenti con Sandro. La figlia di Giuseppe e Vittorio avranno detto la verità a Recalcati? Fra di loro sarà accaduto qualcosa di più oltre ad alcuni baci appassionati come raccontato? Oppure Conti e la figlia di Agnese avranno mentito e fra di loro è successo altro in ufficio o a casa del direttore del negozio? C'entrerà un altro uomo? Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore per scoprire se la fame di Tina sarà il segnale di una gravidanza.