Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca 'Tempesta d'amore', che racconta il tormentato amore fra il guardiacaccia Florian Vogt e la stilista Maja von Thalheim, i protagonisti della diciassettesima stagione. Le nuove trame fanno riferimento agli episodi inediti che saranno trasmessi in Italia dal 14 al 20 febbraio 2022, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui consigli di Christoph a Cornelius, sui tentativi fatti da Hildegard per non far licenziare Benni, sul piano ordito da Ariane ed Erik per impossessarsi delle ultime copie della confessione di Vogt, sul tentato suicidio di Ariane e sull'offerta di denaro che Christoph farà a Lars.

Rosalie litiga con Michael

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Christoph inviterà Cornelius a denunciare Erik in modo che Selina possa finalmente chiudere con il suo passato. Lars, però, non ascolterà i consigli dell'albergatore e deciderà di mantenere la parola data a Florian, non denunciando suo fratello. Hildegard tenterà di convincere Robert a non licenziare Benni ma Saalfeld sarà irremovibile fino a quando non sarà Cornelia a chiedergli di cambiare idea. A quel punto, l'uomo accetterà di riassumere il giovane a patto che quest'ultimo superi una prova da lui organizzata. Rosalie tenterà di rimediare al danno politico creato da Michael, finendo per litigare con lui. Alla fine, i problemi della donna si risolveranno grazie all'intervento provvidenziale di Andrè.

Ariane assume dei sonniferi

Erik ed Ariane capiranno che la seconda copia della confessione di Vogt è custodita da Cornelius. Decisi più che mai a mettere le mani sulla registrazione, la coppia ordirà un intrigato piano per riuscire ad impossessarsi nello stesso momento dello smartphone di Lars e di Florian. Alla fine, Erik ed Ariane riusciranno nel loro intento e festeggeranno insieme il loro successo.

La loro felicità, però, avrà vita breve perché Ariane accuserà un nuovo malore che la spingerà a decidere di togliersi la vita prima che sia la malattia ad ucciderla. Per non essere sola in quel momento, Ariane chiederà ad Erik di aiutarla che accetterà, apparentemente, a patto che il suicidio assistito avvenga dopo il matrimonio.

In realtà, l'uomo non ha nessuna intenzione di assecondare il volere della compagna. Rendendosi conto che Erik soffre tantissimo nel vederla stare male, Ariane ruberà dei sonniferi a Michael e si recherà al lago dove uccise Karl. Lì, assumerà l'intera confezione di farmaci.

Cornelius soffrirà moltissimo nel sapere di non avere più prove che dimostrino la propria innocenza. Selina si renderà conto della sua sofferenza e chiederà aiuto a Christoph che offrirà dei soldi a Lars per lasciare il Furstenhof. Indignato, l'uomo riferirà l'accaduto all'ex moglie, rimanendo molto stupito nello scoprire che lei vorrebbe che lasciasse l'albergo. Dopo aver notato gli sguardi di Shirin nei confronti di Florian, Maja chiederà spiegazioni all'amica, scoprendo che è innamorata di lui. Alfons e Werner saranno moto felici nello scoprire che la diva dei loro sogni, Marita Maricelli, ha prenotato una camera al Furstenhof.