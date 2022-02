Le puntate de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Negli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo da lunedì 14 a venerdì 18 febbraio ci saranno importanti novità per i protagonisti della fiction. Infatti, Maria verrà ingannata da Rocco, perché il ciclista si innamorerà di un'altra donna. Nel frattempo, Agnese scoprirà quanto passerà per la testa di suo nipote e lo dirà ad Armando.

Il Paradiso delle signore, episodi al 18 febbraio: Rocco ama un'altra donna e Maria non lo sa

Rocco e Maria si sono innamorati nella quinta stagione de Il Paradiso delle signore e, dopo avere vissuto momenti insieme a Milano, hanno intrapreso una relazione a distanza.

Infatti, l'ex magazziniere ha iniziato la carriera di ciclista professionista e si è trasferito a Roma. La sarta, invece, è rimasta nel capoluogo lombardo sognando le nozze con il compagno. Il matrimonio fra Amato e Puglisi dovrebbe essere celebrato nel mese di maggio, ma nelle prossime puntate accadrà un colpo di scena che potrebbe mandare all'aria la cerimonia. A tal proposito, le anticipazioni dei prossimi episodi rivelano che Rocco perderà la testa per un'altra donna, all'insaputa di Maria.

Il Paradiso delle signore, trame al 18/2: Agnese scopre che Rocco ama un'altra e Maria è all'oscuro della cosa

Agnese si recherà a Roma per fare chiarezza su quanto sta accadendo nella vita di suo nipote.

Infatti, la sarta de Il Paradiso delle signore, durante la sua permanenza nella capitale, scoprirà qualcosa che le desterà preoccupazione. La zia di Rocco verrà a sapere che il ciclista si è innamorato di un'altra donna. A quel punto, la signora Amato telefonerà al compagno e informerà Armando di quanto sta passando per la testa di suo nipote.

Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che Maria sarà all'oscuro di quanto accadrà e non sospetterà nulla.

Il Paradiso delle signore, puntate al 18/2: Maria trascorre San Valentino lontana da Rocco

Nel frattempo, Maria si ritroverà sola il giorno di San Valentino, non avendo Rocco vicino. Nonostante tutto, nella giornata dedicata agli innamorati, nel negozio ci sarà aria di festeggiamenti, in quanto nell'atelier verrà distribuito cioccolato a forma di cuore.

Nella puntata che andrà in onda il 14 febbraio, inoltre, le Veneri decideranno di trascorrere la serata insieme, andando in giro in bicicletta per Milano. Al momento, non è chiaro se anche Puglisi si recherà con le sue amiche, non essendo una commessa. Non resta che attendere i prossimi episodi de Il Paradiso delle signore per scoprire se per Rocco e Maria ci saranno i fiori d'arancio o se le nozze verranno annullate.