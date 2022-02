Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola 'Una vita', interpretata fra gli altri da Marc Parejo (Felipe), Clara Garrido (Genoveva), Juanma Navas (Ramòn), Cristina Platas (Marcelina), Marita Zafra (Casilda), Rebecca Alemany (Lolita), Alvaro Quintana (Antonito) e Amparo Fernàndez (Susana). Le nuove puntate si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 14 al 19 febbraio 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle bugie di Aurelio, sulla malattia di Lolita, sui tentativi fatti da Antonito per salvarla, sul ritorno di Arantxa e Indalecia ad Acacias e sulla nuova alleanza fra Genoveva e Natalia.

Aurelio minaccia Soledad

Le anticipazioni di 'Una vita' ci segnalano che Soledad sorprenderà Aurelio vicino ad Anabel, sventando tutti i suoi loschi piani. A quel punto, l'uomo sarà costretto a far credere alla domestica che la sua padrona ha avuto un mancamento quando invece non è così. Soledad, inizialmente, non gli crederà fin quando Aurelio non la minaccerà ordinandole di non raccontare a Marcos dell'accaduto. Lolita chiederà a Ramon e Carmen di prendersi cura del piccolo Moncho e di Antonito quando lei non sarà più in vita. Casilda verrà a sapere delle condizioni di salute di Lolita e, sopraffatta dal dolore, non smetterà di piangere. Nel frattempo, Antonito tenterà di trovare una cura per la sua amata nonostante sappia che la malattia di lei è incurabile.

Disperato, l'uomo chiederà nuovamente perdono alla moglie che acconsentirà, riconciliandosi con lui.

Lolita perdona Antonito

Miguel riuscirà a sabotare il piano ideato dai nonni per rapinare la banca. Sconvolto da ciò che ha scoperto, il giovane chiederà agli Olmedo di concludere i loro propositi criminali e dedicarsi ad una vita onesta, programmando la riapertura del ristorante.

Susana proseguirà nella distribuzione dei volantini contro gli stranieri nel quartiere, facendo andare su tutte le furie Natalia. Arantxa ritornerà ad Acacias per chiedere a Cesareo di ritornare nei Paesi Baschi con lei. L'uomo accetterà solamente a condizione che, prima di partire, celebrino le loro nozze nel quartiere. Diffusa la notizia, Servante deciderà di organizzare l'addio a celibato dell'amico.

Dopo aver fatto una cerimonia simbolica e una festa d'addio, Cesareo e Arantxa si congederanno da tutti i loro amici e partiranno alla volta dei Paesi Baschi per iniziare una vita insieme.

Miguel litiga con Anabel

Dopo aver saputo che Anabel si è ripresa, Aurelio le farà visita e le racconterà una versione sbagliata del suo malore. Jacinto sarà molto triste nel sapere che Indalecia è ritornata ad Acacias, mentre Genoveva consiglierà a Natalia di farsi prendere in simpatia dalle signore del quartiere. Più tardi, Genoveva convincerà Susana e Rosina a cambiare la loro opinione su Natalia, guadagnandosi l'affetto di quest'ultima. Non riuscendo a rassegnarsi a perdere la moglie, Antonito riuscirà ad avere un appuntamento con il Premio Nobel Ramon Y Cajal che accetterà di occuparsi del caso di Lolita senza dargli, però, molte speranze.

Miguel consiglierà ad Anabel di allontanarsi dai Quesada, finendo per litigare con lei. Anche Marcos cercherà di mettere in guardia la figlia dall'avvicinarsi troppo ai loro nemici. Natalia inizierà a sospettare che Aurelio abbia cercato di avvelenare Anabel con il composto creato da sua madre e gli chiederà spiegazioni. Dopo aver organizzato una riunione con i giornalisti, Jose Miguel annuncerà l'uscita di un nuovo disco di Bellita. Roberto riuscirà ad evitare che Sabina riveli a Miguel tutta la verità sui suoi genitori, mentre Lolita soffrirà per una nuova crisi respiratoria.