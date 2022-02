Le puntate de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Nell'episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo nella giornata di mercoledì 9 marzo ci saranno importanti novità e colpi di scena nelle vicende che ruotano attorno a Stefania e ai suoi familiari. A tal proposito, Gemma verrà pressata dalle domande che le verranno poste dalla sorellastra, che cercherà di capire cosa le stia nascondendo. Anche Ezio dovrà riuscire a divincolarsi dalle indagini di sua figlia. Veronica, invece, chiederà a Gloria di farsi da parte e non avvicinarsi più al suo compagno, mentre Stefania si avvicinerà a Marco.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 9/3: Stefania fa domande a Gemma ed Ezio

Negli episodi de Il Paradiso delle signore attualmente in onda in televisione, Stefania ha iniziato ad accorgersi che qualcosa è cambiato nei suoi familiari. Infatti, la giovane Colombo ha notato lo strano atteggiamento della sua sorellastra ed ha iniziato ad avere dubbi che sia Zanatta, sia suo padre, le stiano nascondendo qualcosa. Le anticipazioni della puntata del 9 marzo rivelano che Gemma ed Ezio verranno messi alle strette dalla Venere. Infatti, la commessa inizierà a fare domande dirette sia alla cavallerizza, sia a suo padre.

Il Paradiso delle signore, episodio 9/3: Ezio e Gemma provano a non perdere il controllo con Stefania

A quel punto, pressati dalle domande di Stefania, Gemma ed Ezio tenteranno di salvare il salvabile. In particolar modo, il fidanzato di Veronica e la figliastra proveranno a non cedere, mantenendo il segreto sull'identità della capo commessa de Il Paradiso delle signore.

Infatti, nonostante le indagini sempre più insistenti della giovane Colombo, in quell'occasione, Stefania non riuscirà ad avere risposte da suo padre e dalla sua sorellastra. Nel frattempo, anche Veronica tenterà di fare qualcosa per salvaguardare la sua relazione con il compagno. A tal proposito, le anticipazioni dell'episodio del 9 marzo rivelano che Zanatta andrà da Gloria e le farà capire di stare alla larga da Ezio.

Il Paradiso delle signore, puntata 9/3: Stefania si sfoga con il fidanzato di Gemma

I guai per Gemma non saranno finiti, infatti, la lettera minatoria che ha mandato alla capo commessa non ha creato soltanto una frattura nel rapporto fra Veronica ed Ezio, ma anche altri effetti negativi. Infatti, il nervosismo della Venere per la vicenda ha causato l'allontanamento di Marco. Nell'episodio del 9 marzo, ci sarà un avvicinamento fra Stefania e il giornalista. Infatti, la giovane Colombo si sfogherà con il fidanzato della sorellastra e gli confiderà quello che ha scoperto sull'ipotetica relazione fra suo padre e Gloria. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire come proseguiranno le vicende che ruotano attorno a Gemma e Stefania.