Le anticipazioni della soap opera Tempesta d'amore, ambientata a Vagen in Germania, riservano diverse sorprese per i telespettatori di Rete 4.

Nelle puntate che andranno in onda dal 28 febbraio al 4 marzo, Benni e Cornelia si incontreranno vicino al lago, mentre stanno facendo dello sport all'aria aperta, così decideranno di continuare la corsa insieme. All'improvviso, però, accadrà qualcosa di assai inaspettato: i due vedranno Marita buttare qualcosa nell'acqua. Poco dopo Benni si tufferà nel lago e troverà la spilla di Marita: sarà così che il giovane incastrerà Maricelli, la quale aveva sostenuto che l'oggetto prezioso le fosse stato rubato presso il Fürstenhof.

Successivamente Maja confesserà a Shirin di aver baciato Hannes.

Tempesta d'amore, episodi dal 28 febbraio al 4 marzo: Benni incastra Marita

Negli episodi di Tempesta d'amore, trasmessi dal 28 febbraio al 4 marzo, Benni e Cornelia trascorreranno del tempo insieme all'aria aperta: i due decideranno di andare a correre e si incontreranno presso il lago. Durante la corsa Cornelia e Benni faranno una grossa scoperta riguardo Marita Maricelli. Quest'ultima getterà una spilla nell'acqua e Benni si renderà conto che la donna ha mentito, quando ha sostenuto che l'oggetto prezioso le fosse stato rubato all'interno dell'hotel.

In seguito l'avvocato di Ariane scoprirà che Christoph ha telefonato spesso al dottor Kamml.

Maja, invece, confesserà a Shirin di aver baciato Hannes e di sentirsi molto bene insieme all'uomo, ma allo stesso tempo non vorrà illudersi troppo e non se la sentirà di fare progetti sul futuro.

Tempesta d'amore, puntate 28 febbraio-4 marzo: Florian geloso di Maja

Nelle puntate di Tempesta d'amore, trasmesse dal 28 febbraio al 4 marzo, Florian si renderà conto della forte complicità nata tra Hannes e Maja e non la prenderà molto bene: per evitare di pensare troppo alla donna, Vogt si dedicherà completamente al suo lavoro.

Nel frattempo Werner scoprirà che Marita ha tentato di truffare l'assicurazione, così chiederà spiegazioni alla giovane, ma lei si difenderà subito e spiegherà di essere stata truffata a sua volta, perdendo tutto il denaro. Florian, intanto, non riuscirà a distrarsi neanche con il suo lavoro e non farà altro che pensare a Maja: l'uomo non riuscirà ad accettare che la giovane abbia una relazione con Hannes.

Alla fine Werner deciderà di non prendersela troppo con Marita: l'albergatore, in realtà, sarà notevolmente impietosito dalla donna.

Erik e Ariane scoprono che Kamml è fuggito

Michael dovrà consegnare a Robert una lettera di Eva con i documenti da firmare per il divorzio. Frattanto Erik e Ariane scopriranno che Kamml è fuggito. Selina, invece, si renderà conto di essere stata avvelenata da Ariane in passato, così le chiederà subito delle spiegazioni. Kalenberg negherà ogni cosa, ma in un secondo momento verrà colta dalla sua amica, mentre parla della questione con Erik. Sarà così che Selina scoprirà di essersi sentita male, dopo che Ariane ed Erik hanno avvelenato la sua cipria.

Nel frattempo Maja e Hannes saranno sempre più complici, tanto da trascorrere la notte insieme, ma tra i due non accadrà nulla.

Successivamente Ariane parlerà con Selina e cercherà di giustificarsi per la vicenda dell'avvelenamento, ma la giovane von Thalheim non avrà intenzione di perdonare la sua, ormai, ex amica. Infine, Selina racconterà a Christoph di aver scoperto tutta la verità riguardo la cipria avvelenata e deciderà di chiudere i rapporti anche con l'albergatore.