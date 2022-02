Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15:55 su Rai Uno. Le anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda mercoledì 23 febbraio svelano nuovi colpi di scena. L'articolo di Stefania riguardo alla Legge sulle Donne cattura l'interesse di Marco, tanto da complimentarsi con la giovane per la realizzazione del pezzo. Gemma, ascoltando, la conversazione fra i due non potrà fare a meno di ingelosirsi. La contessa, intanto, farà ritorno a Villa Guarnieri, dopo il periodo di assenza. Umberto capirà quanto sia importante per lui la cognata, e pertanto deciderà di affrontare Flora, dicendole di dimenticare quanto è accaduto fra loro.

Il Paradiso delle Signore, trama 23/2: Zanatta gelosa della sorellastra

Il rapporto fra Gemma e Stefania sembra destinato a migliorare, difatti le due ragazze sembrano aver trovato un equilibrio per andare d'accordo. Tuttavia la giovane Zanatta sembra sempre che non sia mai del tutto sincera nei confronti della figlia di Ezio. Stando alle anticipazioni, nel corso della puntata de Il Paradiso, in onda il 23 febbraio, Marco si complimenterà con Stefania per l'articolo che ha realizzato riguardo alla Legge sulle Donne.

La conversazione fra i due sarà origliata da Gemma, la quale non riuscirà a non ingelosirsi per le lodi che il suo fidanzato ha rivolto alla sorellastra.

Il Paradiso, puntata 23 febbraio: Umberto chiede a Flora di dimenticare

Gli spoiler della puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda mercoledì 23 febbraio anticipano il ritorno di Adelaide a Milano.

Umberto, nel rivederla, capirà quanto ami la zia dei suoi figli. Pertanto deciderà di parlare chiaramente a Flora, esortandola a dimenticare ciò che è accaduto fra di loro. La contessa, intanto, si preparerà all'incontro con il magistrato per maggiori chiarimenti riguardo al caso Ravasi.

Il Paradiso delle Signore, episodio 23/2: Rocco mente a Maria

Le anticipazioni dell'episodio de Il Paradiso del 23/2 svelano che Rocco invierà a Maria un telegramma. Agli occhi della ragazza, questo messaggio apparirà rassicurante, tuttavia Agnese dubita fortemente della buona fede del nipote. Irene, intanto, verrà a conoscenza del segreto del giovane Amato. La ragazza, dunque, si troverà in una posizione scomoda, dato che non sa se raccontare o meno alla sua amica ciò che ha scoperto.