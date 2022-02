Su Rai Uno continua la messa in onda della serie televisiva Il Paradiso delle Signore, giunta alla sua sesta stagione e che ha segnato parecchi ritorni nel cast. Nel corso dell’episodio in programmazione sul piccolo schermo il 22 febbraio 2022, Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) non farà fatica a capire che c'è del tenero tra Dante Romagnoli (Luca Bastianello) e sua cognata Beatrice (Caterina Bertoni): ovviamente il direttore del grande magazzino milanese non sarà per niente entusiasta di tale situazione, visto che non nasconderà immediatamente il suo evidente fastidio.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, episodio del 22/02: Sandro chiede a Tina di incidere una canzone

Le anticipazioni sulla 112esima puntata che occuperà Rai Uno martedì 22 febbraio come di consueto a partire dalle ore 15:55 circa, raccontano che il discografico Sandro (Luca Capuano) convinto di aver riconquistato la moglie Tina (Neva Leoni) arriverà a farle una richiesta, cioè quella di incidere una canzone con il brano che le ha fatto ascoltare facendole provare delle forti emozioni.

Nel contempo Agnese (Antonella Attili) dopo aver rimesso piede nel capoluogo lombardo e aver parlato al telefono con Armando (Pietro Genuardi), sceglierà di essere sincera anche con i suoi figli Salvatore (Emanuel Caserio) e Tina, visto che li metterà al corrente del fatto che loro cugino Rocco (Giancarlo Commare) ha perso la testa per un’altra ragazza, nonostante la sua promessa sposa Maria (Chiara Caruso) essendo all’oscuro dei suo scorretto comportamento continua a essere impegnata con la realizzazione del suo abito di nozze.

Vittorio non è contento della complicità tra Dante Beatrice, Fiorenza vuole far avvicinare Ludovica e Ferdinando

Intanto le veneri del negozio più grande di Milano affronteranno un argomento abbastanza importante trattato da Stefania (Grace Ambrose) in un nuovo articolo su richiesta del direttore Vittorio, ovvero la legge appena approvata che cambia in maniera radicale la condizione delle donne.

Intanto a proposito di Conti non sarà per niente contento, nell’istante in cui noterà la complicità tra Dante e sua cognata Beatrice.

Successivamente Fiorenza (Greta Oldoni) consiglierà a Flavia (Magdalena Grochowska) di coinvolgere anche la figlia Ludovica (Giulia Arena) nell’affare che hanno sancito: l’obiettivo della cugina di Romagnoli sarà quello di far avvicinare la fidanzata di Marcello (Pietro Masotti) al suo nuovo socio Ferdinando Torrebruna (Fabio Fulco), interessato alla fanciulla sin dal primo momento che l’ha vista tra le mura del circolo.