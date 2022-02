Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:45 su Rai 3. Le anticipazioni relative agli episodi che saranno trasmessi dal 21 al 25 febbraio svelano nuovi colpi di scena.

Il rapporto fra Rossella e Riccardo sembrerà consolidarsi, nonostante il dottor Crovi sembri non aver ancora gettato del tutto alle spalle il suo passato sentimentale. Difatti sua moglie Virginia non si darà per vinta e giungerà a Napoli per cercare di riconquistare il marito. La giovane non si arrende di fronte all'idea che il proprio matrimonio sia finito, difatti si è rifiutata di firmare i documenti per il divorzio.

Il suo improvviso arrivo in città metterà a dura prova la stabilità emotiva del suo ex coniuge, il quale non sarà affatto felice di rivederla. Tuttavia Rossella teme che la presenza della donna possa in qualche minare la relazione fra lei e Riccardo.

Al contempo Mariella rivedrà una sua vecchia fiamma, rimanendo colpita dal fascino dell'uomo. Pertanto la donna, non ottempererà ai suoi doveri di vigile urbano, evitando di fare una multa a questo affascinante uomo: non si sa se la donna riuscirà a mantenere il segreto con l'integerrimo marito.

Upas, puntate sino al 25/2: Virginia arriva a Napoli

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda dal 21 al 25 febbraio svelano che Rossella faticherà a liberarsi dal senso di inadeguatezza che avverte dopo quanto è successo a Corrado.

Il suo rapporto con Riccardo sembrerà, però, darle serenità in questo momento non facile.

Tuttavia l'arrivo inatteso di Virginia potrebbe rompere gli equilibri della coppia. Difatti l'ex moglie di Crovi non sembra volersi rassegnare all'idea che il suo matrimonio sia finito, e spera di riuscire a farsi perdonare dal consorte.

Episodi Un posto al sole dal 21 al 25/2: Rossella turbata dall'ex di Crovi

Stando agli spoiler delle prossime puntate di Un posto al sole l'incontro con Virginia non sembrerà rendere affatto contento Riccardo, il quale mostrerà non poco nervosismo dopo averla rivista.

Del resto anche Rossella inizierà a essere turbata dalla presenza della donna in città e a temere che fra lei e Riccardo possa esserci un ritorno di fiamma.

Tuttavia, almeno per il momento, Crovi non sembra per nulla intenzionato a perdonare la moglie per il tradimento subito.

Un posto al sole, spoiler fino al 25 febbraio: Mariella attratta da una vecchia fiamma

La trama degli episodi di Un posto al sole in onda dal 21 al 25 febbraio lascerà spazio anche alle vicende della simpatica Mariella Altieri. La giovane, mentre si troverà in servizio come vigilessa, rivedrà una sua vecchia fiamma, rimanendone colpita.

Proprio per questo motivo, la donna eviterà di fare una multa all'uomo, venendo così meno ai suoi doveri di pubblico ufficiale. Resta il dubbio se Mariella riuscirà a nascondere a Guido il dettaglio, non trascurabile, di non aver ottemperato i propri doveri professionali.