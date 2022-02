Tante novità accadranno nel corso della 3^ puntata della Serie TV Lea - Un nuovo giorno in programma in prime time martedì 22 febbraio su Rai 1. La trama della fiction (con protagonista l'attrice Anna Valle) racconta che il personaggio di Marco Colomba proporrà all'ex moglie Lea di prendere in affido Koljia, intanto Michela rischierà il licenziamento.

Anticipazioni Lea - Un nuovo giorno, puntata 22 febbraio: Marco strappa Matteo da morte certa

Le anticipazioni di Lea - Un nuovo giorno, riguardanti la 3^ puntata in programma martedì 22 febbraio dalle ore 21:20 in prima visione annunciano sorprese per i fan della serie tv.

Nel primo episodio intitolato "La casa dei ricordi", la protagonista scoprirà che la casa di campagna che aveva acquistato con Marco prima del divorzio avrebbe degli acquirenti interessati a rilevarla. Tuttavia, l'ex marito si rifiuterà di venderla dopo aver parlato con l'avvocato.

Nel frattempo in ospedale un giovane di 16 anni avrà bisogno di cure urgenti: Matteo, "promessa del nuoto", presenterà una brutta forma bronchite.

Lea Castelli, intanto, deciderà di organizzare una festa per tirare su il morale ai pazienti ricoverati in ospedale. Intanto Matteo avrà un improvviso peggioramento, tanto che Marco riuscirà a strapparlo a morte certa. In questo frangente, i due ex coniugi si riavvicineranno "pericolosamente".

Inoltre, la protagonista si renderà conto di non voler vendere nemmeno lei la casa che avevano acquistato insieme.

Infine Michela accetterà di uscire con Pietro. La serata inizierà nei migliori dei modi, ma poi il giovane incontrerà per puro caso la sua ex fidanzata, che rovinerà l'atmosfera.

Michela rischia il licenziamento

Nel secondo episodio della 3^ puntata di Lea - Un nuovo giorno, dal titolo "Come eravamo", Pietro confermerà a Michela di nutrire un vero interesse nei suoi confronti al termine della disastrosa serata che hanno vissuto. Sarà a questo punto che i due trascorreranno una notte di passione. La mattina seguente, la ragazza rischierà di essere licenziata dal suo posto di lavoro in quanto arriverà in evidente ritardo.

Per questo motivo, Michela dirà a Pietro di non avere più intenzione di continuare a frequentarlo.

Intanto Anna soccorrerà una donna entrata in travaglio dentro un negozio: la gestante darà alla luce un bambino prematuro, che sarà trasportato nel reparto di Lea.

Colomba propone all'ex moglie di prendere in affido Koljia

Marco, intanto, proporrà all'ex moglie di prendere in affido Koljia, riaccendendo in lei il desiderio di maternità interrottosi anni prima con l'aborto. A tal proposito, il bambino verrà sottoposto ad alcune indagini mediche, che porteranno a galla una massa tumorale alla gamba. Colomba, a questo punto, capirà che è necessario amputare l'arto al ragazzo per salvarlo.

Intanto Lea Castelli confiderà ad Arturo di essere ancora innamorata dell'ex marito.

Per questo motivo, il musicista consiglierà all'infermiera di prendere le distanze da lui e dalla figlia Martina. Alla fine, Marco e Lea finiranno per fare l'amore, sancendo la loro ritrovata armonia. Tuttavia, ben presto Anna rivelerà a Colomba una notizia che potrebbe sconvolgerlo ancora una volta.