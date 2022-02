Durante la settimana che va dal 21 al 25 febbraio, prosegue il consueto appuntamento su Rai 1 con la soap italiana Il Paradiso delle Signore.

Nelle prossime puntate sono previsti, infatti, nuovi colpi di scena in grado di tenere i telespettatori con il fiato sospeso. In particolare, sembra che Sandro, finalmente, stia riuscendo, dopo vari tentativi, a riavvicinarsi a Tina.

Il Paradiso 6, anticipazioni

Dopo la sorpresa fatta a Tina, Sandro è convinto di aver finalmente riconquistato l'amore della ex moglie. Durante la settimana che va dal 21 al 25 febbraio, a il Paradiso, i colpi di scena di susseguiranno.

Gemma decide di confessare tutta la verità, grazie alla quale Veronica viene finalmente scagionata dalle accuse. Pertanto, a casa Colombo il clima è molto più tranquillo.

Intanto Fiorenza e Dante continuano a mettere in atto strategie per incastrare Umberto. Al tempo stesso, Dante continua a corteggiare Beatrice, la quale non si rende affatto conto delle intenzioni dell'ex amante di Marta.

Inoltre, è tempo di grandi novità a il Paradiso. A Stefania viene affidato un compito importante: Vittorio le chiede di occuparsi personalmente dell'articolo sulla nuova legge per le donne.

Il Paradiso 6, una soddisfazione per Sandro

Nonostante Tina sia ferma e risoluta sulla sue convinzioni, comunque dimostra di avere un animo molto sensibile.

Dopo la sorpresa ricevuta a il Paradiso, ammette di essersi emozionata molto nell'ascoltare la canzone che le ha dedicato Sandro. A tal proposito, Sandro vorrebbe che Tina cantasse il suo brano, senza lasciar prendere i diritti a Orlando. Da questo momento, il rapporto tra Sandro e Tina prende una piega decisamente diversa e maggiormente positiva: il discografico continua a chiedersi, intanto, se la sua ex sia realmente pronta per incidere la canzone che lui ha scritto.

Intanto Agnese ritorna a Milano e rivela ai suoi figli il segreto di Rocco. Il ciclista ha un'altra donna, ma non riesce a spiegarlo a Maria, la quale sta continuando con i preparativi del matrimonio e del suo abito da sposa.

Il Paradiso 6, la nuova legge sulle donne

Intanto circola una nuova notizia "politica" che fa tanto discutere: le Veneri si trovano ad affrontare la questione di una legge appena approvata, la quale cambia radicalmente la condizione delle donne italiane.

Inoltre, quello è il tema sul quale Stefania scrive il suo articolo, su richiesta di Vittorio.

Intanto, Conti capisce che c'è un legame particolare tra Beatrice e Dante. A tale scoperta non reagisce di certo bene. Invece, Fiorenza cerca di convincere Flavia di integrare anche Ludovica nei loro affari. Così facendo la giovane Brancia sarebbe più vicina a Ferdinando, il quale ha mostrato, in più occasioni, il suo interesse nei suoi confronti.

Il ritorno di Adelaide

Nella settimana che va dal 21 al 25 febbraio de il Paradiso delle Signore, inoltre, vi è un ritorno alquanto inaspettato. Adelaide, infatti, torna finalmente a Villa Guarnieri. Nel rivedere la Contessa, Umberto si rende immediatamente conto di quanto lei sia importante per lui e chiede a Flora di dimenticare quanto accaduto precedentemente tra loro.

Nel frattempo, Maria riceve un telegramma da parte di Rocco con delle informazioni molto rassicuranti. A tal proposito, Agnese sembra essere molto titubante poiché ritiene che Rocco non sia sincero. Inoltre, Irene scopre per caso della nuova fidanzata del ciclista e si ritrova in crisi. Infatti, la "venere" non sa se raccontare tutto ciò che ha scoperto a Maria, oppure se evitare per non farla soffrire troppo.

Invece, in merito all'articolo scritto da Stefania, Marco si complimenta tantissimo con lei. Purtroppo, Gemma sente tutto ciò che Marco dice alla sorellastra e si ingelosisce molto. Inoltre, l'articolo scritto da Stefania diventa fonte d'ispirazione per Vittorio, il quale decide già come impostare la copertina del nuovo numero della rivista: il Paradiso Market. Infine, Tina si decide finalmente ad incidere il brano scritto da Sandro, rendendolo enormemente felice.