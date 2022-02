Prosegue l'appuntamento con Amici 21 e, questa domenica 13 febbraio, andrà in onda una nuova puntata del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi.

La messa in onda, come sempre, è fissata per le ore 14 in punto: al centro dell'attenzione le nuove sfide che riguarderanno i concorrenti rimasti in gara e che si sfideranno per poter conquistare l'accesso al serale. Tra gli ospiti di questa settimana anche due "star" della passata edizione di Amici: trattasi di Aka7even e Sangiovanni.

Nuove sfide per gli allievi in vista del serale: anticipazioni Amici 21 del 13 febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni su Amici 21 rivelano che questa domenica 13 febbraio sono previste nuove sfide per gli allievi che sono rimasti in gara.

Dopo l'esclusione del ballerino Mattia, costretto a rinunciare al suo sogno a causa di un infortunio, proseguiranno le sfide per gli altri concorrenti che continuano a credere nel sogno di poter accedere alla fase serale dello show Mediaset, in partenza da metà marzo su Canale 5.

Le anticipazioni di questa nuova puntata di Amici rivelano che ci sarà spazio per una nuova gara cover per i cantanti che sono rimasti in gara.

Questa volta, a giudicare le esibizioni e a stilare la classifica della settimana, sarà una cantante che in passato ha vinto il talent show di Maria De Filippi.

Emma Marrone giudice nella puntata di Amici del 13 febbraio

Trattasi di Emma Marrone, che ritorna nello studio di Amici 21 dopo il successo ottenuto all'ultimo Festival di Sanremo con il brano "Ogni volta è così", con il quale sta scalando le classifiche di vendita.

Emma, quindi, giudicherà le esibizioni dei cantanti che portano avanti il loro percorso nella scuola di talento di Maria De Filippi e che sognano dio poter conquistare l'accesso alla fase serale dello show Mediaset.

E poi ancora, tra gli ospiti che sono stati annunciati per questa nuova puntata di Amici 21, in onda domenica 13 febbraio su Canale 5, spiccano due volti che lo scorso anno sono "nati" proprio nella scuola di Maria De Filippi.

Ospiti Sangiovanni e Aka7even: anticipazioni Amici 21 del 13 febbraio

Trattasi di Sangiovanni ed Aka7even, anche loro reduci dall'ultimo Festival di Sanremo condotto da Amadeus, dove hanno partecipato per la prima volta nella categoria Big, riuscendo ad ottenere un buon piazzamento in classifica.

E poi, ancora in studio da De Filippi, arriverà anche un altro ex allievo di Amici che ha preso parte al Festival di Sanremo 2022: trattasi di Irama, che si è piazzato quarto nella classifica generale di questa edizione.

Le anticipazioni su Amici 21 del 13 febbraio rivelano che, in studio, è attesa anche la presenza del maestro Beppe Vessicchio.