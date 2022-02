Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore sono ricche di novità.

Nel contempo Agnese farà ritorno a Milano e confesserà ai suoi figli che Rocco si è innamorato di un’altra donna: la donna si troverà in difficoltà e non saprà come affrontare la giovane Maria.

Il Paradiso delle signore, episodio 22 febbraio: Rocco innamorato di un’altra donna

Nel frattempo Dante continuerà a corteggiare Beatrice, l’atteggiamento dell’uomo, però, comincerà a infastidire Vittorio Conti. Più tardi Agnese tornerà a Milano e dirà una novità ai suoi figli: Rocco si è fidanzato con un’altra donna. Maria, intanto, sarà ignara della scoperta fatta da Agnese e continuerà a cucire il suo abito da sposa.

Il Paradiso 6, puntata del 22/2: Fiorenza vuole allontanare Ludovica da Marcello

Fiorenza, inoltre, riuscirà ad incastrare Umberto con l’aiuto di Dante: i due verranno in possesso della lettera che Guarnieri ha scritto a Flora, nella quale l’uomo ha confessato la verità sul coinvolgimento di Adelaide nella morte di Achille Ravasi. I due cugini saranno desiderosi di mettere in atto un losco piano, per vendicarsi di tutti il loro nemici.

Vittorio irritato dall’atteggiamento di Dante

Agnese, invece, dovrà affrontare Maria dopo aver scoperto che Rocco si è innamorato di un’altra ragazza. Intanto, presso il Paradiso tutte le Veneri parleranno della nuova legge, grazie alla quale la condizione femminile in Italia cambierà per sempre.