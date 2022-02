Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap opera in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1. Le anticipazioni relative alla puntata che sarà trasmessa il 17 febbraio svelano nuovi colpi di scena.

Ezio e Gloria Moreau, dopo un primo avvicinamento avvenuto mentre assistevano una partoriente, finiranno per essere sempre più complici. Al contempo Sandro continuerà a lavorare alla canzone per un film musicale. La fonte di ispirazione per Recalcati sarà proprio sua moglie Tina.

Umberto, intanto, dopo aver trascorso la notte con Flora, cercherà di ottenere maggiori informazioni riguardo a sua cognata.

Tuttavia, nonostante il legame che ha con Guarnieri, la giovane Ravasi commetterà un errore che potrebbe rovinare Umberto. Difatti la ragazza si lascerà scappare, con il perfido Romagnoli, il segreto dell'esistenza della lettera che il commendatore le ha scritto, in cui l'uomo fa intendere di essere coinvolto nella morte di Ravasi. Dante, a questo punto, vorrà mettere le mani sulla missiva, affinché possa ricattare il padre di Marta.

Il Paradiso delle Signore, spoiler 17/2: Ezio e la capocommessa sempre più vicini

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda il 17 febbraio sarà dato spazio alle vicende che vedono protagonisti Ezio e Gloria. I due si avvicineranno notevolmente nel momento in cui la signorina Moreau si troverà a soccorrere una donna in procinto di partorire, e chiederà l'aiuto del suo ex marito.

Fra i genitori si Stefania sembrerà tornare l'intimità di un tempo, complice l'allontanamento di Ezio dalla sua attuale compagna Veronica. Man mano i due ex diventeranno sempre più complici.

Il Paradiso, puntata 17 febbraio: Umberto passa la notte con Flora

Stando alle anticipazioni fra Flora ed Umberto ci sarà un momento di passione, voluto prevalentemente dalla ragazza, la quale sembra essere piuttosto presa dal commendatore.

Guarnieri, del resto, al risveglio dalla notte con la stilista, penserà a mettersi in contatto con Adelaide, per sapere come sta.

Sandro, al contempo, continuerà a lavorare alla realizzazione della canzone per un film musicale. L'ispirazione a Recalcati verrà data proprio da sua moglie Tina.

Il Paradiso, spoiler 17/2: Dante vuole leggere la missiva di Umberto

Gli spoiler della puntata de Il Paradiso del 17 febbraio svelano che Flora, pur volendo bene a Umberto, commetterà un errore che potrebbe costare caro a Guarnieri.

La ragazza, durante un incontro al Circolo con Dante, lascerà capire al giovane che Umberto le ha scritto una lettera in cui le spiegava come erano andate le cose con Achille. Romagnoli, comprendendo, che questa missiva possa essere una sorta di ammissione di colpevolezza, penserà subito di volerla leggere, per poi ricattare Umberto.