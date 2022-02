Le puntate de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Durante la settimana da lunedì 7 a venerdì 11 marzo ci saranno importanti novità e colpi di scena nelle vicende che riguardano il segreto di Gloria. Infatti, Stefania inizierà a sospettare che suo padre abbia un'altra donna e sospetterà che tradisca Veronica con Moreau. A quel punto, la giovane Colombo indagherà e intercetterà una lettera della capocommessa. Messa alle strette, Gloria confesserà a Stefania di essere sua mamma. La Venere non reagirà bene e sarà pietrificata.

A quel punto, la figlia di Ezio si confiderà con Marco e deciderà di scappare da casa.

Il Paradiso delle signore, trame all’11 marzo: Stefania sospetta che Ezio abbia una relazione con Gloria

Negli episodi de Il Paradiso delle signore che andranno in onda sul piccolo schermo fino all’11 marzo, Stefania noterà qualcosa di strano nel comportamento dei suoi familiari. Infatti, la Venere inizierà a sospettare che suo padre Ezio abbia una relazione con un’altra donna e inizierà a fare ipotesi su chi possa essere la possibile amante. A quel punto, la giovane Colombo penserà che si possa trattare di Gloria Moreau.

Il Paradiso delle signore, episodi all’11 marzo: Stefania spia Ezio e Gloria

Veronica, intanto, non starà ferma a guardare il riavvicinamento fra la capocommessa de Il Paradiso delle signore e il suo fidanzato.

A tal proposito, la mamma di Gemma chiederà in modo chiaro a Gloria, di stare lontana da Ezio. Nel frattempo, Stefania continuerà ad indagare e spierà suo padre e Moreau, senza farsi accorgere. A quel punto, il segreto sulla reale identità di Gloria sarà in pericolo, perché Stefania sarà vicina alla verità. Non riuscendo a capire quale segreto le stia nascondendo suo padre, la Venere inizierà a fare domande sia a Ezio, sia a Gemma.

Il Paradiso delle signore, puntate all’11 marzo: Gloria dice a Stefania che è sua mamma

Nel frattempo, la giovane Colombo riuscirà a leggere una lettera scritta dalla capocommessa e Gloria, ormai scoperta, confesserà a Stefania di essere sua mamma. La Venere, a quel punto, rimarrà traumatizzata e racconterà a Marco cosa è successo.

Turbata per avere appreso che Moreau è sua madre, Stefania deciderà di non tornare a casa e andrà a casa delle sue amiche Irene e Maria. La figlia di Ezio, però, non rivelerà alle colleghe cosa le è capitato, ma si confiderà soltanto con il fidanzato di Gemma. A quel punto, Gloria tenterà di avvicinarsi a sua figlia, ma Stefania, non volendone sapere, prenderà la decisione di scappare. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire se la famiglia Colombo si riunirà.